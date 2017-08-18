راح ضحيته 14 قتيلا وعشرات الجرحى

إصابة 3 جزائريين في الهجوم الإرهابي على برشلونة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن إصابة 3 جزائريين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف برشلونة الإسبانية مساء أول أمس، والذي راح ضحيته 14 قتيلا والعشرات من الجرحى، في حين أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال 4 أشخاص، ثلاثة مغاربة وإسباني في قرية ريبول والرابع اعتقل في مدينة الكنار وليس لأي منهم تاريخ إجرامي على صلة بأحداث إرهابية، في حين تم القضاء على 5 إرهابيين في كامبريلس.

قال الناطق باسم الوزارة عبد العزيز بن علي الشريف، إن ثلاث رعايا جزائريين كانوا في زيارة لإسبانيا أصيبوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد ظهر أمس الخميس، في مدينة برشلونة، موضحا أنه «حسب المعلومات التي قدمتها السلطات الإسبانية المختصة، فإن ثلاث رعايا جزائريين أصيبوا خلال الاعتداء الإرهابي الذي وقع بعد ظهر يوم 17 أوت 2017 في مدينة برشلونة، وهم تحت الرعاية الطبية وحالتهم الصحية مستقرة وسيغادرون المستشفى عن قريب»، مضيفا أنه «تم إعلام عائلاتهم من طرف مصالح القنصلية العامة الجزائرية ببرشلونة»، وأكد بن علي الشريف أن السفيرة الجزائرية التي تتابع الوضع عن كثب تلقت أمرا بزيارة الضحايا في المستشفى وتنسيق عمل المصالح القنصلية وكذا بمتابعة تطور الوضع مع السلطات الإسبانية المختصة». من جهتها، أعلنت وحدات الدفاع المدني في إسبانيا أن ضحايا الاعتداء الذي وقع في برشلونة وتبنّاه تنظيم «داعش» ينحدرون من 18 جنسية على الأقل، على غرار الجزائرية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الهولندية، الأرجنتينية، الفنزويلية، البلجيكية، الأسترالية، الهنغارية، البيروفية، الإيرلندية، اليونانية، الكوبية، المقدونية، الصينية، الإيطالية، الرومانية، وقالت الشرطة الإسبانية، إن المنفذ المفترض للهجوم هو «إدريس أوكابير» وتم اعتقاله، بعدما كانت صحيفة «البايسس» كشفت عن اسمه وصورته، ويبلغ إدريس أوكابير من العمر 28 سنة، ويقطن في بلدة ريبول التي تبعد عن مدينة برشلونة نحو 80 كيلومترا. وذكرت «البايسس» أن أوكابير ولد في بلدة صغيرة بجبال الأطلس بالمغرب، وبعدها انتقل للعيش في إسبانيا بإقامة قانونية، وسبق له أن قضى عقوبة في سجن فيغيريس الإسباني عام 2012، وقالت الصحيفة الإسبانية إن أوكابير وصل إلى برشلونة يوم 13 أوت قادما إليها من المغرب، مشيرة إلى أنه قضى هذا العام بعض الأيام في العاصمة مدريد.

أسامة س