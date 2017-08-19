تسليم وتسلم المهام بين الوزراء المغادرين والجدد

تم صباح اليوم تسلم وتسليم المهام بين الوزراء المغادرين و الجدد الذين شملهم التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية الخميس الماضي.

ويتعلق الأمر بكل من محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم المنتهية مهامه، الذي سلّم المهام للوزير الجديد للقطاع يوسف يوسفي، وأحمد عبد الحفيظ الساسي، وزير التجارة المنتهية مهامه، الذي سلّم المهام لخلفه محمد بن مرادي، ويوسف شرفة، وزير السكن المنتهية مهامه الذي سلّم المهام للوزير الجديد عبد الوحيد طمار.

وتمت مراسم تسلم وتسليم المهام على مستوى مقر كل وزارة.