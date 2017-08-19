بوتفليقة يندد بالاعتداء الإرهابي "الفظيع" ببرشلونة

ندد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في برقية تعزية بعث بها إلى رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، بالاعتداء الإرهابي "الفظيع" الذي وقع ببرشلونة و خلف خسائر في الأرواح وعشرات الجرحى، من بينهم رعايا جزائريون، داعيا إلى "تعبئة صارمة" للمجموعة الدولية لاستئصال الإرهاب

وجاء في برقية التعزية: "تلقيت باستنكار نبأ الاعتداء الإرهابي الفظيع الذي استهدف مدينة برشلونة وخلف خسائر في الأرواح البشرية وعشرات الجرحى من بينهم رعايا جزائريون".و أضاف رئيس الجمهورية :"ان هذا العمل الجبان نكران لقدسية الحياة البشرية ومحاولة يائسة للمساس بالقيم الأساسية للحرية والتسامح".و تابع قائلا: "واذ أندد بأقسى العبارات لهذه الجريمة، أتقدم إليكم، دولة رئيس الحكومة وإلى شعبكم وإلى أسر الضحايا، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التعازي".وختم رئيس الجمهورية برقيته بالقول: " في هذه الظروف الأليمة، تؤكد الجزائر لمملكة اسبانيا الصديقة تضامنها ضد الإرهاب الهمجي الذي لا يستثنى أية أمة ولا أية جالية في العالم. وهي تجدد نداءها من أجل تعبئة صارمة للمجموعة الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة في سبيل استئصال الإرهاب وتعزيز الحوار بين الشعوب والحضارات"