بغداد تطلب تفعيل التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين

نحو فتح قنوات لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجزائر والعراق

قدمت العراق إلى الجزائر طلبا يقضي بضرورة تنسيق العمل المعلوماتي وتفعيل التعاون الاستخباراتي بين المؤسسات الأمنية في البلدين، في إطار الحرب على الإرهاب ومكافحة التطرف، الذي تعد الجزائر طرفا هاما فيه.

كشفت تفاصيل لقاء وزير الخارجية عبد القادر مساهل بالرئيس العراقي فؤاد معصوم ببغداد مؤخرا، التي نشرتها الرئاسة العراقية، عن طلب عراقي برفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين، حيث أعرب معصوم عن اهتمام العراق بالاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات مكافحة الإرهاب والمصالحة المجتمعية كما سمتها، مؤكدا على ضرورة التنسيق المعلوماتي بين البلدين، وأشار في جانب آخر من اللقاء إلى المخاطر المشتركة التي تواجه العراق والجزائر والتي تتمثل في الإرهاب العابر للحدود، التي تستدعي التنسيق المشترك والتعاون في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة، من خلال تفعيل التعاون الاستخباري بين المؤسسات الأمنية في كلا البلدين، في وقت قدم فيه الدبلوماسي الجزائري الذي استكمل مؤخرا جولة خليجية شملت العديد من الدول العربية على رأسها السعودية وقطر والبحرين والأردن ومصر، تهانيه بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة العراقية على الإرهاب، التي تكللت بتحرير مدينة الموصل، مؤكدا حرص الجزائر على الاستمرار في دعم العراق، لا سيما في الحرب التي يخوضها نيابة عن الجميع ضد الإرهاب. سبق للجزائر أن استمعت إلى عرض عن سير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة داعش في العراق والأشواط التي قطعتها، حيث يلتقي مسؤولون جزائريون بنظرائهم العراقيين للاطلاع على تطور الأوضاع، خصوصا في الموصل التي تعرض هذا التنظيم الإرهابي فيها لضربات موجعة، مما يضطر بقاياه إلى الفرار وإمكانية تنقلهم إلى منطقة الساحل والمغرب الكبير أو العودة إلى أوروبا، وهي التي ينحدر منها قرابة 3 آلاف داعشي، على غرار لقاءات جمعتإطارات من وزارة الدفاع الوطني وأخرى من وزارة الداخلية بسفير العراق في الجزائر، عبد الرحمن الحسيني، الذي استعرض مراحل سير العمليات العسكرية في بلاده ضد تنظيم الدولة والانتصارات التي تحققت في دحر فلول داعش عبر مختلف المدن العراقية، ورغم أن عدد الجزائريين الملتحقين بتنظيم داعش في العراق وسوريا قليل جدا ويعدون تقريبا على الأصابع مقارنة بدول المغرب العربي كتونس والمغرب وكذا أوروبا، إلا أن سير العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم الوحشي مهم، باعتبار أن ليبيا التي تشترك مع الجزائر بحدود طويلة جدا، باتت حاضنة جديدة لإرهابيي تنظيم الدولة، ويحتمل أن يفر عناصره من بلاد الشام تحت ضغط الجيش العراقي والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يُعد تهديدا للأمن في الجزائر، باعتبار أن هؤلاء الإرهابيين ربطوا اتصالات وتمكنوا من كسب ود بعض الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والمغرب الكبير، وغرروا بعدد من شباب هذه الدول الذين يحتمل أن يحضروا لهم البيئة للوصول إلى هذه المناطق.

زين الدين.ز