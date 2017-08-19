شملت أيضا المدراء التقنيين والإدارة المحلية والمفتشين

بوتفليقة يُجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

أجرى الرئيس بوتفليقة حركة هامة في سلك الإدارات الإقليمية، شملت 95 رئيس دائرة وثمانية مدراء للتقنيين والشؤون العامة، وكذا خمسة مدراء للإدارة المحلية وسبعة مفتشين عامين بالولايات.

جاءت هذه الحركة الهامة التي أقرها الرئيس بوتفليقة حسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس، تبعا لترقية بعض الإطارات في وظائف سامية أخرى على مستوى الإدارة الإقليمية، كما تندرج في إطار السعي إلى مواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، ولا سيما التوزيع الأمثل للكفاءات وتحسين مستوى التأطير للجماعات المحلية، ويفصل بيان الرئاسة أكثر بالقول إنه من بين الـ 95 رئيس دائرة اللذين شملتهم الحركة، بينهم 47 إطارا تمت ترقيتهم في هذه الوظيفة، في إشارة إلى انهاء مهام سابقيهم أو احالتهم على التقاعد، أما الثمانية مدراء التقنيين والشؤون العامة، فمنهم ستة إطارات تمت ترقيتهم في هذه الوظيفة السامية، وكذلك الأمر بالنسبة لخمس مناصب مدراء الإدارة المحلية اللذين رقي أربعة منهم في إطار هذه الحركة التي شملت أخيرا سبع مفتشين ستة إطارات تامت ترقيتهم في هذه الوظيفة. وتبعت هذه الحركة في سلك الجماعات المحلية الإعلان عن الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون المنهاة مهامه، والتي عرفت أيضا دخول ثلاثة وزراء جدد، بنهم والي ولاية مستغانم، عبد الوحيد طمار الذي عين على رأس وزارة السكن، الأمر الذي يشير للتحضير لحركة جزئية في سلك ولاة الجمهورية قريبا لتعويض المغادرين، علما أن لقاء الحكومة الولاة عكف على تنظيمه شهر سبتمبر من كل سنة، في وقت سيتكفل هؤلاء بمهمة التحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر نوفمبر القادم. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أجرى شهر جويلية الماضي حركة في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية، شملت 25 ولاية و4 مقاطعات إدارية، علما أن آخر حركة في سلك رؤساء الدوائر كانت شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي عرفت 177 رئيس دائرة مع ترقية 100 إطار على المستوى المحلي إلى منصب رئيس دائرة، وشملت مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات، حيث أشار بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنذك بأن الترقيات الواردة في هذه الحركة تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة وترقية المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية.

زين الدين زديغة