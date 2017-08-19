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كلف رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي بالمهمة

أويحيى يسعى إلى إعادة الثقة بين الحكومة والمستثمرين

  19 أوت 2017 - 21:43   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يسعى إلى إعادة الثقة بين الحكومة والمستثمرين

كلّف الوزير الأول أحمد أويحيى، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إسماعيل بن حمادي، بـ «طمأنة» المستثمرين حول سير مشاريعهم بصفة عادية، بعد الإجراءات التي فرضها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بإرسال إعذارات إلى العديد من المقاولات المتأخرة وكذا حملته ضد «المستثمرين المزيفين» وسماسرة «العقار الصناعي». 

 شرع الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى، في إعادة الهدوء بين الحكومة وبالباترونا» والشركاء الاجتماعيين، بعد «الأزمة» التي عاشها هذا الثلاثي خلال فترة تولي عبد المجيد تبون مقاليد الوزارة الأولى، حيث كلف أويحيى رجل الأعمال والنائب عن «الأرندي» ببرج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، بطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعودة المياه إلى مجاريها بعد «الحرب» التي دارت بين الوزارات ورجال أعمال ومستثمرين تأخروا في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم، حيث رتبت دوائر وزارية حزمة إعذارات لمؤسسات الإنجاز في مقدمتها المؤسسات التابعة لمجمع علي حداد، تخص 24 مشروعا حازت عليها المجمع منفردا أو بالشراكة، بسبب التأخر في تجسيد مشاريع، وحاز المجمع بموجبها على تسبيقات مالية معتبرة، ويعود عدد منها إلى عامي 2010 و2012، خاصة في قطاعي الأشغال العمومية والري، وحددت مدة 60 يوما لتنفيذها لكن نهاية المهلة تزامنت تماما مع إقالته، وكانت تعليمة الرئيس بعد نحو أسبوعين فقط من سلسلة الإعذارات الموجهة إلى أصحاب مقاولات ورجال أعمال تخلّفوا عن إنجاز مشاريعهم التنموية في قطاعات الأشغال العمومية والري وأخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي أحدثت هالة إعلامية كبيرة وفُسرت على أنها موجهة ضد رجال الأعمال على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «الأفسيو» علي حداد، بوقف ما أسماه بـ  «التحرش الحقيقي» بالمتعاملين الاقتصاديين، بمثابة إشارة واضحة إلي غضب الرئيس على تبون، حيث طالب رئيس الجمهورية بوضع حد لفوضى المبادرات الحكومية، معربا عن أسفه على طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للجهاز التنفيذي، التي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال، وعبّر الرئيس بوتفليقة عن انزعاجه الشديد، مما سماه التحرش الحقيقي المسلط من قبل الحكومة ضد رجال الأعمال، خاصة بعد تلقيه تقاريرا حول ضغوطات تُمارس على الولاة والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتابية تتعلق بالعقار الصناعي والاستثمار، مشيرا إلى إيفاد الحكومة لفرق مختلفة من وزارتي المالية والتجارة لمراقبة رجال الأعمال، والتحقيق في عمليات توزيع أراض منحتها السلطات العمومية إلى مستثمرين خواص. 

أسامة سبع

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