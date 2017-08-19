ضباط أمريكيون التقوا بمسؤولين جزائريين

أمريكا تستفز الجزائر بسبب «الأحمدية» وتتهمها بالتضييق عليهم

كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية في العالم، عن اجتماع ضباط من السفارة الأمريكية بالجزائر طوال السنة الماضية مع مسؤولين جزائريين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الدينية، لمناقشة الصعوبات التي يواجهها المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى في تسجيل الجمعيات وجمع المجموعات الدينية والحصول على تأشيرات الدخول، قائلة إن الجزائر تضيق على الأحمديين وتمنع أي تحرك لهم.

عادت قضية الأحمديين والأقليات الدينية لتطفو على السطح مجددا، حيث أكد تقرير أمريكي صدر نهاية الأسبوع، أن ممثلي الإدارة الأمريكية في الجزائر، على غرار سفيرتها بولاشيك ومجموعة من الضباط، على غرار مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان اجتمعوا عدة مرات مع مسؤولين جزائريين وقدمو ما أسمته بـ «نصائح للحكومة الجزائرية ومسؤولين دينيين بشأن ضرورة التعددية وللتشديد على أهمية التسامح الديني وحرية العبادة»، وتناول ضباط السفارة أيضا موقف الحكومة الجزائرية تجاه ما أسمته بـ «الطوائف الأقلية المسلمة»، وأبدت واشنطن اهتماما كبيرا حيال تعامل السلطات مع الطائفة الأحمدية. انتقدت الخارجية الأمريكية ما أسمته «تضييق» الجزائر على بعض الطوائف الدينية وعلى رأسهم الأحمديين والتعطيل في الموافقة على التأشيرة لبعض رجال الدين المسيحيين وكذا منع إدخال كتب دينية إلى الجزائر، وجاء في التقرير أن الدستور الجزائري ينص على حرية التدين، ويعلن عن الإسلام كدين للدولة، كما يحظر على المؤسسات التصرف بطريقة تتنافى مع الإسلام، مشيرة إلى أن القانون الجزائري يمنح الحق لجميع الأفراد في ممارسة ديانتهم طالما أنهم يحتمون بالنظام والقوانين العامة، وأوضح المصدر ذاته، أن مصالح الأمن ألقت القبض على 83 عنصرا من الأحمديين على الأقل، مستبعدة حصولها على ترخيص للعمل بشكل قانوني مذكرة بتصريحات الوزير محمد عيسى، الذي قال إن الأحمدية لم تعد موجودة في الجزائر، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود لإعادة الشباب الذين تأثروا بهذه الطائفة، وحسب الخارجية الأمريكية، فإن 99 بالمائة من الجزائريين مسلمون سنيون، وأن بقية الديانات تجتمع كلها في 1 بالمائة، وهي تضم المسيحيين واليهود والأحمديين والشيعة والإباضيين المقيمين أساسا في غرداية، وتقول إن بعض رجال الدين يحصون أقل من 200 يهودي، وأشار التقرير إلى أن المسيحيين يشكلون بين 20 و200 ألف، مؤكدا أنه لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة، وتستند إلى بعض الإحصائيات التي تدلي بها بعض الكنائس، وهنا تنقل عن إحدى الكنائس أنها تضم أزيد من 100 مواطن جزائري، وما بين 20 ألف و40 ألف عضو أجنبي، وتؤكد أن نسبتهم ترتفع بالجنوب وينتشرون في كل من الجزائر ووهران وعنابة ويعيش معظمهم في منطقة القبائل، كما انتقد التقرير الأمريكي الأحكام الصادرة ضد مسيحيين أهانوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه في أفريل 2016، أمرت محكمة استئناف بإطلاق سراح صحفي حكم عليه في عام 2015 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا مواصلة الحكومة تنظيم استيراد المواد الدينية، وهو ما حال دون قدرة أشخاص من ديانات أخرى إدخال كتب دينية للجزائر حسب الخارجية الأمريكية، ومنها التأخر في الموافقة لمنظمتين مسيحيتين على استيراد كتب دينية لفترة 4 أشهر.

أسامة سبع