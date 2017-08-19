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فيما تم تسخير فرق لامتصاص المياه من المنازل وبعض المنشآت

أمطار طوفانية في باتنة تؤدي إلى فيضان وادي الشمرة

  19 أوت 2017 - 21:52   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
أمطار طوفانية في باتنة تؤدي إلى فيضان وادي الشمرة

شهدت ولاية باتنة خلال الـ 48 ساعة الماضية تهاطل أمطار رعدية معتبرة، وهو ما استدعى تجنيد أعوان الحماية المدنية وتأهبهم واستعدادهم بتجهيز كامل العتاد والتعداد مباشرة بعد تلقي نشرية جوية خاصة، وإثرها قامت فرق التدخل التابعة للمصالح ذاتها بعدة عمليات تفقدية ومعاينة لعشرات النقاط سواء مساكن فردية أم مسالك، طرقات، منشآت، بعدما أدت هذه الأمطار إلى فيضان وادي الشمرة. 

  تدخلت مصالح الحماية المدنية بباتنة على مستوى عدة نقاط ومحاور، بعدما تسرب كميات من المياه إلى عدد من السكنات بحي قرعة الوز (100 و80 مسكن) بالشمرة وبعض المنشآت والمرافق، على غرار وحدة الحماية المدنية لدائرة الشمرة، مركز التكوين المهني ومؤسسة تعليمية، وتجمعت المياه في بعض الطرق الفرعية، وأمام هذ الوضعية تتجند المصالح ذاتها بكامل إمكاناتها المادية والبشرية لاحتواء الوضع، من خلال تسخير فرق لامتصاص المياه وتقديم يد العون للمتضررين، بالتنسيق مع مختلف المصالح التقنية الأخرى للولاية، بحضور السلطات المحلية التي وقفت على حجم بعض الأضرار التي لم تتعدى التسربات، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية تذكر لحسن الحظ، وعلى مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بإقليم بلدية عين ياقوت، تدخلت المصالح ذاتها أمس الأول، عن طريق تقديم المساعدة إلى عشرات المركبات العالقة على مستوى الطريق المذكورة بسبب ارتفاع منسوب المياه، كما تمت معاينة مساكن بالبلدية نفسها تسربت إلى داخلها مياه الأمطار، وأشاد المواطنون المتضررون من هذه الفياضانات باحترافية أعوان الحماية المدنية الذين ساهموا في إنقاذ المواطنين من مخاطر كارثية، وقاموا إلى جانب ذلك بفتح عشرات البالوعات لتصريف المياه بعدد من الأحياء السكنية، وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بباتنة زهير نكاع، أن أعوان الحماية المدنية في حالة استنفار قصوى منذ الساعات الأولى، لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين منذ بداية تساقط الأمطار، وذلك بامتصاص المياه من عدد من المنشآت والأحياء السكنية، إلى جانب الإسهام في عملية إزاحة الأوحال. للإشارة، كانت ولاية باتنة قد خصصت ضمن البرنامج التكميلي مايقارب 2.5 مليار دج لمشروع حماية 05 بلديات من الفيضانات عبر تراب الولاية، وأن الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي موجه لتهيئة وادي الشمرة 54 كلم شمال شرق باتنة الذي رصد له 600 مليون.  

فتح الله بلعيد 

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