كانت تنشط في الاتجار بالهيروين والمخدرات بين أليكانت ومرسيليا

شبكة دولية يترأسها بحار وشرطيان تهرّب البشر مقابل 2000 أورو

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة في دورتها الجنائية المقبلة بشهر نوفمبر المقبل، ملف قضية شبكة تهريب البشر نحو أوروبا، تحديدا إلى مدينتي «أليكانت» الإسبانية وبمرسيليا» الفرنسية مقابل مبالغ مالية تفوق الألفي أورو لكل شخص، ناهيك عن تهريبها للكوكايين والمخدرات والهيروين بطرق ملتوية عبر الرحلات البحرية بمساعدة بحار سابق كان يعمل بالقوات البحرية وتم فصله منها، وذلك بمساعدة شرطيين ينحدران من ولاية سكيكدة شرق العاصمة، ومضيف بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

سيتم فتح ملف القضية الشائكة من جديد من قبل جنايات الجزائر، وحيثياتها تعود إلى اشتباه مصالح الأمن العسكري في وجود مجموعة من المغتربين مقيمة بمدينة أليكانت الإسبانية، حيث تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات نتيجة للتحريات مفادها أن هؤلاء المغتربين كانوا مجتمعين لمشاهدة شريط فيديو حول نشاط مجموعات إرهابية خطيرة بغرب البلاد، وهذا الفيديو تم بثه عبر موقع «اليوتيوب»، لتسارع مصالح الأمن العسكري بالتحري، لتكتشف أن البيت الذي كان يجتمع فيه المغتربون هو مؤجر وملك لمدمن مخدرات ينحدر من مدينة زرالدة غرب العاصمة الجزائر تمكن من «الحرقة» إلى خارج الوطن بمساعدة الضابط البحار سابقا، بواسطة دفتر ملاحة مزور، عقب عمله بالشركة الوطنية للنقل البحري «كنان»، لتنكشف خيوط القضية الشائكة وتبين أن المجموعة شبكة دولية لتهريب البشر، والاتجار بالمخدرات والكوكايين والهيروين، وبمجرد وصول المغترب إلى مطار هواري بومدين تم توقيفه من قبل مصالح الأمن ليكشف خلال مجريات التحقيق معه عن شريكه المدعو «ق. س»، الذي تم توقيفه بمقر عمله بميناء الجزائر، وأسفرت التحريات عن تورطه بمعة شرطن وبحار بميناء سككدة ومضيف طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية واثنين آخرين في تجارة البشر والإبحار السري وكذا تصدير واستراد المخدرات من قنب هندي وكوكاين، حيث تبين أن «ق. س» هو الرأس المدبر والعضو البارز في هذه الشبكة الدولية، الذي استغل الامتيازات المخولة له في إطار عمله في طرق غر مشروعة، بدليل اعترافه بتسهيل الإبحار السري لعدة أشخاص بواسطة دفتر الملاحة الممنوح له ليتم التزوير بوضع صورة المعني بالهجرة السرية من قبل «ش. ع» وهو شرطي بمناء سككدة توفي مؤخرا بعد انقضاء مدة سجنه عن وقائع قضة الحال، على أن يعاد تسلم الدفتر إلى صاحبه البحار فور وصول الزبون إلى مقصده بأوروبا، بعدما يكون البحار قد نال مقابل ذلك أجرة قدرها 2000 أورو، وهي عملة تكررت مع عدة أشخاص، وتم إغلاق الإعلان بواسطة إيقاف عرض هذا الإعلان، كما أوردت التحريات أن أفراد هذه الشبكة ينشطون أيضا في مجال تصدير القنب الهندي واستيراد بدله الهروين، حث ذكرت الضبطية القضائية، أن المتهم الرئسي تمكن من تصدير 10 كلغ من القنب الهندي عبر ميناء الجزائر نحو مارسيليا استلمها زميله البحار.

أحمد بن عطية