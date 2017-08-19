شبكة دولية يترأسها بحار وشرطيان تهرّب البشر مقابل 2000 أورو

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. شبكة دولية يترأسها بحار وشرطيان تهرّب البشر مقابل 2000 أورو

كانت تنشط في الاتجار بالهيروين والمخدرات بين أليكانت ومرسيليا

شبكة دولية يترأسها بحار وشرطيان تهرّب البشر مقابل 2000 أورو

  19 أوت 2017 - 21:57   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
شبكة دولية يترأسها بحار وشرطيان تهرّب البشر مقابل 2000 أورو

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة في دورتها الجنائية المقبلة بشهر نوفمبر المقبل، ملف قضية شبكة تهريب البشر نحو أوروبا، تحديدا إلى مدينتي «أليكانت» الإسبانية وبمرسيليا» الفرنسية مقابل مبالغ مالية تفوق الألفي أورو لكل شخص، ناهيك عن تهريبها للكوكايين والمخدرات والهيروين بطرق ملتوية عبر الرحلات البحرية بمساعدة بحار سابق كان يعمل بالقوات البحرية وتم فصله منها، وذلك بمساعدة شرطيين ينحدران من ولاية سكيكدة شرق العاصمة، ومضيف بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. 

سيتم فتح ملف القضية الشائكة من جديد من قبل جنايات الجزائر، وحيثياتها تعود إلى اشتباه مصالح الأمن العسكري في وجود مجموعة من المغتربين مقيمة بمدينة أليكانت الإسبانية، حيث تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات نتيجة للتحريات مفادها أن هؤلاء المغتربين كانوا مجتمعين لمشاهدة شريط فيديو حول نشاط مجموعات إرهابية خطيرة بغرب البلاد، وهذا الفيديو تم بثه عبر موقع «اليوتيوب»، لتسارع مصالح الأمن العسكري بالتحري، لتكتشف أن البيت الذي كان يجتمع فيه المغتربون هو مؤجر وملك لمدمن مخدرات ينحدر من مدينة زرالدة غرب العاصمة الجزائر تمكن من «الحرقة» إلى خارج الوطن بمساعدة الضابط البحار سابقا، بواسطة دفتر ملاحة مزور، عقب عمله بالشركة الوطنية للنقل البحري «كنان»، لتنكشف خيوط القضية الشائكة وتبين أن المجموعة شبكة دولية لتهريب البشر، والاتجار بالمخدرات والكوكايين والهيروين، وبمجرد وصول المغترب إلى مطار هواري بومدين تم توقيفه من قبل مصالح الأمن ليكشف خلال مجريات التحقيق معه عن شريكه المدعو «ق. س»، الذي تم توقيفه بمقر عمله بميناء الجزائر، وأسفرت التحريات عن تورطه بمعة شرطن وبحار بميناء سككدة ومضيف طائرة بالخطوط الجوية الجزائرية واثنين آخرين في تجارة البشر والإبحار السري وكذا تصدير واستراد المخدرات من قنب هندي وكوكاين، حيث تبين أن «ق. س» هو الرأس المدبر والعضو البارز في هذه الشبكة الدولية، الذي استغل الامتيازات المخولة له في إطار عمله في طرق غر مشروعة، بدليل اعترافه بتسهيل الإبحار السري لعدة أشخاص بواسطة دفتر الملاحة الممنوح له ليتم التزوير بوضع صورة المعني بالهجرة السرية من قبل «ش. ع» وهو شرطي بمناء سككدة توفي مؤخرا بعد انقضاء مدة سجنه عن وقائع قضة الحال، على أن يعاد تسلم الدفتر إلى صاحبه البحار فور وصول الزبون إلى مقصده بأوروبا، بعدما يكون البحار قد نال مقابل ذلك أجرة قدرها 2000 أورو، وهي عملة تكررت مع عدة أشخاص، وتم إغلاق الإعلان بواسطة إيقاف عرض هذا الإعلان، كما أوردت التحريات أن أفراد هذه الشبكة ينشطون أيضا في مجال تصدير القنب الهندي واستيراد بدله الهروين، حث ذكرت الضبطية القضائية، أن المتهم الرئسي تمكن من تصدير 10 كلغ من القنب الهندي عبر ميناء الجزائر نحو مارسيليا استلمها زميله البحار. 

أحمد بن عطية

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات