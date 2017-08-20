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بوتفليقة يدعو الحكومة وشركاءها إلى التضامن لكسب معركة التنمية

  20 أوت 2017 - 12:37   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يدعو الحكومة وشركاءها إلى التضامن لكسب معركة التنمية

دعا رئيس الجمهورية,عبد العزيز بوتفليقة,  يوم الأحد الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى "التضامن والتجند  ورص الصفوف" بهدف "كسب معركة التنمية والحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى  سيادتها في المجال الاقتصادي".

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة احياء ذكرى يوم المجاهد تلاها  نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن الجزائر "تحتفي "بمحطتين فريدتين في  ملحمة ثورة نوفمبر المجيدة, يجب علينا أمام تحديات الساعة أن نستلهم المثال في  التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين  والاقتصاديين بغية تعبئة كل الطاقات وخلق مداخيل جديدة تكمل مداخيل النفط لكي  نحافظ, على المدى البعيد, على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها في المجال  الاقتصادي".

وأكد رئيس الجمهورية أنه "من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين  إعلاء المثال, بالتضامن والتجند ورص الصفوف, لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من  تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم المختلفة".

وشدد على أن "الانتصار في معركة التنمية, في ظروف تتميز بضغوط خارجية عديدة  وفي مقدمتها انهيار رهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات, يلزم جميع الجزائريين  والجزائريات, مهما كانت وظائفهم ومواقعهم, على عدم تضييع أية ورقة كانت أو أية  قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان".

وقال في هذا الصدد أن "التنمية والسيادة والاستقلال يتطلبون كلهم وكذا جميع  قيم شعبنا تعزيز دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية الإجماع الوطني  ورص الصف الداخلي لبلادنا أمام تحديات عالمنا المعاصر".

وخلص رئيس الجمهورية الى أن "إجماع وتوحيد قوانا قد شكلا المبتغى الجوهري  للمسيرة السياسية التي كان لي الشرف أن أخوضها معكم طوال هذه السنين انطلاقا  من الوئام المدني ومرورا بالمصالحة الوطنية", وهما خياران --مثلما قال--  "أعادا السكينة في ربوع بلادنا وفسحا المجال لملحمة ثرية من الإنجازات على  جميع الصعد وفي خدمة الشعب الجزائري".

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