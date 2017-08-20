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بوتفليقة ..محطتي 20 أوت 1955 و 1956 تشكلان "منعطفا حاسما في تاريخ ثورتنا المجيدة"

  20 أوت 2017 - 11:54   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة ..محطتي 20 أوت 1955 و 1956 تشكلان "منعطفا حاسما في تاريخ ثورتنا المجيدة"

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة  يوم الاحد أن محطتي 20 أوت 1955 و20 أوت 1956 تشكلان "منعطفا حاسما في تاريخ  ثورتنا المجيدة بما تمخض عنهما من نتائج هامة وانعكاسات إيجابية على الصعيدين  الداخلي والخارجي", داعيا إلى استلهام العبر منهما لمواجهة تحديات العصر

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة احياء ذكرى يوم المجاهد تلاها  نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني : "ونحن إذ نحتفي بهذا اليوم فلكي  نستحضر من خلاله ما يختزنه من سمات العبقرية التي ألهمت جيل الثورة ليجعل من  محطتي 20 أوت 1955 و20 أوت 1956 منعطفا حاسما في تاريخ ثورتنا المجيدة بما  تمخض عنهما من نتائج هامة وانعكاسات إيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي".وذكر في هذا السياق أن تكريم المجاهد بإطلاق اسمه على هذه المناسبة "يعد  تشريفا وتمجيدا ليومين بارزين في تاريخ الشعب الجزائري النضالي, ينم عن  الاهتمام الذي يوليه للقيمة الجوهرية المتمثلة في قدرته الجهادية من أجل الوطن  والحرية", مبرزا أهمية استحضار السياق التاريخي للذكرى الـ 61 لانعقاد مؤتمر  الصومام والذكرى الـ62 لانتفاضة الشمال القسنطيني بهدف "استجلاء دلالاتهما  وأبعادهما الرمزية وللتأمل في عظمة الانجازات التي حققها الشعب الجزائري  الملتحم بقيادته في زمن عصيب وبإمكانيات ذاتية"

واعتبر رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن انتفاضة الشمال القسنطيني في أوت  1955 "برهنت على شجاعة مجاهدينا الأشاوس وتبصر قادتهم البررة, كما أظهرت بكل  وضوح تلاحم الشعب الجزائري العظيم مع جيش التحرير الوطني المكون من أبنائه",  مبرزا أن هذا التلاحم "ساهم بطريقة جازمة في إقناع العالم بأن الكفاح التحرري  الذي اندلع يوم 1 نوفمبر 1954 هو كفاح شعب برمته قرر كسر قيود الاستعمار  واسترجاع استقلاله".وأكد الرئيس بوتفليقة أن "إدراج القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة  وتداعي الشعوب لها بالتأييد والمؤازرة, ارتكزت على ما قام به أبناء الوطن في  الداخل وما عبأته الثورة في الخارج لحشد دعم الأمم المادي والمعنوي", مبرزا  "فضل الثورة الجزائرية في فتح ثغرة في جدار الهيمنة والاستعمار على الشعوب  المستضعفة في مختلف نواحي العالم ومساهمتها في تقنين حق الشعوب المستعمرة  للحرية والاستقلال عبر اللائحة الشهيرة للأمم المتحدة المؤرخة في شهر ديسمبر  1960".وعرج الرئيس بوتفليقة في رسالته على مؤتمر الصومام الذي انعقد في 20 أوت 1956  "في الوقت الذي كانت فيه الثورة في حاجة إلى تحقيق نقلة نوعية تعزز المكاسب  المحققة وترسي الأسس التنظيمية لها على الصعيدين العسكري والسياسي", مشيرا الى  أنه "رغم مختلف التحاليل والقراءات التي ظهرت حول المؤتمر, إلا أنه يشكل حجرة  بيضاء في ملحمة ثورة نوفمبر المجيدة".ودعا رئيس الجمهورية بالمناسبة جميع الجزائريين والجزائريات الى أن "يتقاسموا  هذه الوقفة التذكارية بمجد وعبقرية أسلافهم وأن يستلهموا من مؤتمر الصومام  وكذا من انتفاضة الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 العبر والإرادة الضرورية  لمواجهة تحديات عصرنا هذا", مشددا على أن "العبرة اليوم ليست بالتذكير  والاعتزاز بمحطات ثورة نوفمبر المجيدة فقط, بل بالحفاظ على هذه المكاسب وصونها  حقا بأفعال ومواقف لكي يتغلب جيل الجزائر المستقلة على تحديات العصر وصون  ميراث شهدائنا الأمجاد ومجاهدينا الأشاوس".وبعد أن نوه بفضل جيل المجاهدين والشهداء الذين "تمكنوا من استرجاع حرية  شعبنا واستقلال بلادنا وسيادة وطننا بعد ظلام استعماري غاشم دام قرابة قرن  ونصف قرن", دعا رئيس الجمهورية أجيال الاستقلال إلى "رفع التحديات الثقيلة  التي تواجهها بلادنا, خاصة في المجال الأمني وفي ما يتعلق بالحفاظ على مسار  تنميتنا وكذا السيادة الاقتصادية لوطننا"

من جانب آخر, أكد رئيس الجمهورية أنه "من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين  والاقتصاديين إعلاء المثال, بالتضامن والتجند ورص الصفوف, لباقي شعبنا لكي  تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم  المختلفة".وشدد على أن "الانتصار في معركة التنمية, في ظروف تتميز بضغوط خارجية عديدة  وفي مقدمتها انهيار رهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات, يلزم جميع الجزائريين  والجزائريات, مهما كانت وظائفهم ومواقعهم, على عدم تضييع أية ورقة كانت أو أية  قدرة ممكنة في التصدي لهذا الرهان".كما نوه رئيس الجمهورية بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن في  الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وسلامة ترابها, مؤكدا أنه يمكن للشعب  الجزائري أن "يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني,  عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها والحفاظ على سلامة التراب  الوطني".وختم رئيس الجمهورية رسالته بالترحم "بخشوع وإجلال على أرواح شهدائنا الأمجاد  الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل تحرير الجزائر", كما حيا بالمناسبة  المجاهدين والمجاهدات على "كل ما قدموه خلال الكفاح التحرري وكل ما أتوا به من  مساهمات جليلة في مسار بناء الجزائر المستقلة"

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