تكوين أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في مسابقة جوان الفارط

أكد مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية، كمال حمادو، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 10 آلاف أستاذ ناجح في مسابقة يونيو الفارط، معنيون بالمشاركة في التكوين البيداغوجي التحضيري على المستوى الوطني، تحسبا للدخول المدرسي 2018/2017

وخلال إعطائه إشارة انطلاق الدورة التكوينية بثانوية عمر راسم بالجزائر الوسطى، والتي تخص 285 أستاذ موزعين على الطورين المتوسط والثانوي، أوضح السيد حمادو أن أزيد من 10 آلاف أستاذ معنيون بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلى "تغطية كل المناصب و تأطير كل الأفواج البيداغوجية على المستوى الوطني".وبعدما أشار أن هذه الدورة تمتد إلى غاية 31 أوت أكد ذات المسؤول أن التكوين التحضيري يدوم حوالي 200 ساعة موزعة على مختلف مراحل السنة الدراسية، سيما في العطل.وفي السياق ذاته، ذكر السيد حمادو أن عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين متواصلة بغية سد العجز المسجل في بعض المواد.للإشارة تشمل الدورة التكوينية التي تجرى بثانوية عمر راسم 285 أستاذ موزعين على الطورين الثاني الثالث