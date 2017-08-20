الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء

الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء

  20 أوت 2017 - 15:50   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر تشرع رسميا في نشاط تسمين التونة الحمراء

تحصلت الجزائر مؤخرا على موافقة المنظمة  الدولية للحفاظ على سمك التونة  في الاطلسي (الأيكات) من أجل إنشاء 3 مزارع  لتسمين التونة على المستوى الوطني, مع شروع القطاع رسميا في اجراء دراسات الجدوى لإطلاق هذا النشاطي حسبما أفاد به مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية  الريفية والصيد البحري

وكشف المدير العام للصيد البحري حموش طه في تصريح لـ (وأج) عن الانطلاق  الرسمي للتحضيرات الكفيلة بإطلاق هذا النشاط خلال حملة صيد التونة الحمراء في  غضون 2018.وكانت الوزارة الوصية قد اودعت طلبا لدى منظمة "الايكات" في يناير 2017.و تابع حموش قائلا:" قررنا الانطلاق للعمل في هذا الاتجاه  لأننا لاحظنا وجود  سوق عالمية كبرى تنشط في هذا المجالي الأمر الذي يسمح برفع القيمة المضافة  للمنتوج الذي يتم تسمينه بمقدار 10 أضعاف عن السعر الأولى للتونة الحمراء  الخام".وتعمل مديرية الصيد البحري حاليا على تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال  -يتابع نفس المسؤول- الذي أوضح أن القطاع وعقب حصوله على الموافقة في أبريل  الماضي, شرع في الاتصال بالمستثمرين الذين سجلت ملفاتهم على مستوى المديرية.ويقوم المستثمرون حاليا بتحضير الدراسات التي ستكشف عن التحديات على المستوى  الايكولوجي والبيئي و ايضا  الامكانيات المتاحة في مواقع الصيد التي ستحتضن  هذه المزارع, والتي ستحظى بالموافقة و الترخيص اذا كانت  تتوافق مع الشروط  القانونية  للقطاع وتوصيات منظمة الايكات, يضيف السيد حموش.وقبل الانطلاق في النشاط على المستثمر ان يسجل نفسه كمربي لدى الهيئة  العالمية للحفاظ على سمك التونة "الايكات"

وحسب السيد طه يوجد على الأقل مستثمرين اثنين (2) من الخواص تتوفر فيهم  الشروط المادية والمالية والخبرة للشروع في العملية وتحصلوا على الموافقة  المبدئية لتجسيد هذه الاستثمارات.وسيستفيد هؤلاء من المرافقة التي سيتكفل بتوفيرها خبراء في قطاع  الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحريي بالإضافة إلى التسهيلات  للحصول على  الامتياز في البحر وعلى اليابسة.وبالنسبة للمناطق المرشحة لاحتضان هذه المزارع اعتبر السيد حموش كل المناطق  عبر الوطن (الشرق-الغرب-الوسط) مؤهلة لاحتضان هذا النشاط, غير أنه أوضح  ان  تحديدها بشكل نهائي  يعتمد على  نتائج الدراسات التقنية.وتعد المناطق الشرقية مرشحة أكثر لتجسيد هذا النشاط كونها تعرف تمركزا معتبرا  لأسماك التونة خلال الفترة المفتوحة للصيد من طرف منظمة (الايكات) والممتدة من 26 مايو الى 24 يونيو  من كل سنة, كما تعرف بقربها من المنطقة المحصورة بين  جزيرة صقلية وتونس وليبيا الغنية بهذا النوع من السمك.وتخضع عمليات التسويق لقانون العرض والطلب, حسب نفس المسؤول الذي اوضح أن :"  السوق العالمية حرة و متمركزة خاصة في قارة آسيا وسيقوم المستثمرون بإعداد  دراسة حول امكانية دخولها قبل الشروع في التسمين".وترتفع قيمة التونة الحمراء من حيث السعر عندما تكون حية وغنية اكثر بالدهون.وبخصوص الصناعة التحويلية لهذا المورد  البحري قال السيد حموش أن القطاع يفتح  أبوابه امام كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في دخول مجال التحويل,  كما  يتيح الفرصة لكل المتعاملين الراغبين في الاستثمار  في مختلف المجالات ذات  الصلة بقطاع  الصيد وتربية المائيات.وتابع ذات المسؤول  :"يوجد حاليا هناك مشاورات جارية  مع القطاعات الأخرى  ونستطيع مساعدتهم في مختلف المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بمجال الصيد  البحري وهذا يعتمد دائما على الدراسات والنجاعة الاقتصادية للنشاط المرغوب  فيه"

وارتفع المخزون العالمي من سمك التونة في الاطلسي من 13 الف طن في 2015  إلى  19 الف طن في 2016 , وإلى أزيد من23 ألف طن في 2017.ويتم تربية سمك التونة في مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة (12 شهرا)  لينتقل وزنها من حوالي 10 أو 12 كيلوغراما إلى ما يزيد عن 90 كيلوغراما, وتباع  قبل التسمين بحوالي 10 أورو للكيلوغرام الواحد فيما تباع بالمزاد العلني بعد  التسمين.وتتوفر في البحر المتوسط 12 مزرعة لتسمين التونة الحمراء تنتج 11 ألف  طن  من التونة, يتواجد أغلبها في اسبانيا ومالطا وايطاليا وكرواتيا وتركيا  وغيرها, كما توجد مزرعتين اثنتين (2) في تونس.ويستهلك اليابانيون 80 في المائة من الانتاج العالمي من سمك التونة  الحمراء, حيث يعمل هذا البلد على استمرار عمليات الصيد والتسمين لسد احتياجاته  رغم الضغوط الدولية للتقليص من صيد هذا النوع من الاسماك, يضيف المتحدث.يذكر أن عملية منح التراخيص للمستثمرين الراغبين في دخول هذا النشاط  قد جمد  من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي منذ 2008 بسبب تخطي  المزارع المتواجدة على المستوى العالمي العدد المحدد.وارتفعت حصة الجزائر في صيد سمك التونة خلال موسم 2017 حيث وصلت إلى 1.046 ط 

 

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات