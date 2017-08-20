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أكثر من 70 بؤرة حريق منذ تفعيل مخطط مكافحة الحرائق بالعاصمة

  20 أوت 2017 - 16:10   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
أكثر من 70 بؤرة حريق منذ تفعيل مخطط مكافحة الحرائق بالعاصمة

سجلت مصالح مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر منذ بداية تفعيل مخطط مكافحة الحرائق مطلع شهر يونيو المنصرم ما يزيد عن 70 بؤرة حريق تم إخمادها قبل انتشارها ولا تتعدى مساحة الحرائق 1 هكتار ،حسب ما علم  اليوم الأحد من مدير ذات الهيئة  نور الدين بعزيز .

وأوضح بعزيز في تصريح لواج على هامش الإحتفال بذكرى اليوم الوطني للمجاهد بالعاصمة أن التدخل السريع والأولى لأعوان محافظة الغابات مكن من حصر تلك الحرائق في بداياتها في مساحة لا تزيد عن 1 هكتار من الغطاء الغابي و ما يزيد عن 4 هكتارات  من الأحراش والحشائش اليابسة موزعة عبر كل من غابات بينام وبن عكنون و بوشاوي و السحاولة ومقطع خيرة.
و أضاف انه "فعليا لم يتم خسارة أي جزء من الغطاء الغابي لحد اليوم " كون الحرائق التي نشبت في الغابات المشار إليها تم إخمادها في بدايتها ولا يتعدى مساحتها 1 هكتار ي مشيرا أن "نقص الوعي لدى المواطن هو ما يتسبب غالبا في تلك الحرائق" بدليل أن نشوبها يكون دائما عند المناطق المحاذية لمرور الأشخاص أو سكنهم.
وقال المتحدث أنه على المواطنين أخذ الحيطة خاصة أن المرحلة الحالية الممتدة من نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر صعبة جدا حيث الغطاء النباتي يفقد مخزون المياه الموجودة فيه ما يعرضه بسرعة إلى الاشتعال وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حالات نشوب الحرائق بسرعة فائقة وذلك حسب الإحصائيات التي تسجل سنويا في ذات الفترة .
وفي ذات الشأن دعا المواطنين المتوجهين نحو الفضاءات الغابية الباحثين عن الراحة والسكينة إحترام البيئة واتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم رمي النفايات وبقايا الطعام في الموقع الغابي لأنها سلوكات غير حضارية تساعد على نشوب الحرائق وتؤدي إلى إتلافها وكذا ضرورة التبليغ فورا في حال نشوب حريق لمنع إنتشاره  .
وبخصوص إقدام بعض الأشخاص على قطع الأشجار ونهب الخشب وتحويله إلى فحم لبيعه خلال فترة عيد الأضحى المبارك أكد المتحدث أن ولاية الجزائر لا تعاني من هذه الظاهرة كونها غابات محمية خاصة بالاستجمام والراحة ومراقبة مشيرا إلى القانون الذي يحمي الثروة الغابية .
و ذكر بعزيز ان مخطط مكافحة الغابات يسير بصورة جيدة ويعول عليه في تقليص مساحة الغابات المتلفة من خلال تنصيب ابراج للمراقبة موزعة عبر الغابات الرئيسية بالعاصمة على غرار باينام و غابة الوئام المدني بابن عكنون و غابة 19 جوان.
وبالمقابل سجل ذات المصدر تدفق أزيد من 10 آلاف إلى 15 ألف مواطن يوميا ل25 على مختلف المواقع الغابية بالعاصمة خاصة بوشاوي و باينام وغابة 5 جويلية ببن عكنون منذ بداية موسم الإصطياف. كما ارتفع عدد زوار الحدائق الترفيهية التي تفتح أمام العائلات داخل النسيج العمراني . وأشار أن برنامج تهيئة وفتح مواقع غابية سيتم

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