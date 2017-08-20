سيتخذ جملة من التدابير للتخفيف من حدة الغليان الاجتماعي

أويحيى يلتقي بأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين الخميس المقبل

يجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس المقبل، بقصر الحكومة مع شركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الممثلين في أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، قصد دراسة الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتبادل الآراء حول أهم الملفات، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة لاجتماع الثلاثية المقرر في 23 سبتمبر بغرداية.

من المنتظر أن يجلس الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى، لأول مرة مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين على طاولة واحدة، لمناقشة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها أرباب العمل في الشق الاجتماعي، ودراسة الحالة الاجتماعية، حيث سيتم التطرق إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استعجالية للمساهمة في تخفيف العبء على المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار جراء الزيادات التي أُقرت خلال هذا العالم في بعض المواد الواسعة الاستهلاك وتزامن الدخول الاجتماعي والمدرسي مع عيد الأضحى.

في الصدد ذاته، أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بوعلام مراكش في اتصاله مع المحور اليومي ، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، اتصل بالكنفدراليات الوطنية لأرباب العمل، من أجل الالتقاء يوم الخميس المقبل، للحديث عن الاقتراحات والحالة الاقتصادية الراهنة في البلاد، مضيفا أن هذا الاجتماع الذي سيحضره وزراء من الحكومة، على غرار وزيري التجارة والصناعة الجديدين، محمد بن مرادي ويوسف يوسفي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، يكون فرصة لوضع الخطوط العريضة لاجتماع الثلاثية، المزمع عقده في 23 سبتمبر المقبل بولاية غرداية، والتي جاءت في ظروف خاصة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤخرا، بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية من العملة الصعبة، جراء تواصل انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وفقدان برميل النفط لأزيد من 70 بالمائة من قيمته.

ذكر مراكشي، أن اجتماع أرباب العمل مع الوزير الأول سيتم التطرق فيه إلى جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل أخص ملف المؤسسات، مؤكدا أن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ستشارك في هذا الاجتماع، من أجل مناقشة الحكومة حول المشاكل التي تعرفها المؤسسات الجزائرية وتقديم مقترحات على شكل حلول وفق برنامج طويل أو قصير المدى، لكن بشكل واضح على حد قوله.

للإشارة، سيجتمع كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء والأشغال العمومية والري والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين يوم 23 من شهر سبتمبر القادم بولاية غرداية، من أجل الخروج بمقترحات وحلول تخلّص الجزائر من التبعية للمحروقات، بتطبيق برنامج عمل جديد يعتمد أساسا على تنويع الاقتصاد، من خلال إعطاء أهمية قصوي لقطاعات، السياحة، الفلاحة، الصناعة والخدمات.