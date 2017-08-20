كان مقررا تسليم مفاتيحها إلى المستفيدين أمس

تأجيل توزيع سكنات عدل وبأل بي بي إلى إشعار آخر

أجلت وزارة السكن والعمران والمدينة عملية توزيع أكثر من 2200 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العمومي أل بي بي والبيع بالإيجار عدل بالعاصمة إلى أجل لم تحدده، من أجل ضبط الأمور أكثر بخصوص العملية التي سيشرف عليها الوافد الجديد على رأس القطاع عبد الوحيد تمار، وأثار هذا الخبر المفاجئ غضب وسخط المستفيدين من السكنات، خاصة أن المكتتبين انتظروا هذا الموعد لمدة فاقت 16 سنة دون أن يتحقق الحلم.

ستشرع الوزارة خلال الأيام القليلة في توزيع أكثر من 2200 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، حيث سيتم توزيع سكنات عدل في كل من جنان السفاري 308 مسكن و474 بأولاد فايت و308 بسيدي عبد الله، أما بالنسبة للترقوي العمومي أل بي بي العملية ستشمل توزيع 161 مسكن بموقع برج البحري، 92 مسكنا بموقع الرغاية، و90 سكنا بأولاد فايت، كما سيتم توزيع أكثر من 900 وحدة بولاية وهران، حسب تصريح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران محمد صابر، مضيفا أن هذه الحصة تخص 800 وحدة بصيغة البيع بالايجار و144 مسكن ترقوي مدعم تابع لديوان الترقية، وأكد في السياق ذاته، أنه سيتم توزيع أكثر من 200 وحدة سكنية بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر المقبل مخصصة لأصحاب السكنات الهشة والتابعين للقطاع الحضري سيدي الباشير والحمري بوهران، كما برمجت وزارة السكن عمليات توزيع السكنات وفق رزنامة تتوافق والمناسبات والأعياد الوطنية، ولمعرفة الأسباب التي حالت دون تمكين المستفيدين من مفاتيح شققهم، اتصلنا بالمكلف بالإعلام على مستوى الوزارة خلال الفترة الصباحية، غير أنه رفض الرد على اتصالاتنا المتكررة، علما أن المستقدم الجديد بخلية الإعلام والاتصال كان يشغل المنصب ذاته بوزارة الأشغال العمومية ووزارة الفلاحة وكانت يقوم بالتصرفات نفسها مع الصحفيين، بحيث يعدهم بمعاودة الاتصال بهم ويخلف وعده في كل مرة.