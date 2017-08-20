قافلة مساعدات عالقة بمعبر رفح ولم يسمح لها بدخول قطاع غزة

جمعية العلماء المسلمين تراسل بوتفليقة للتدخل لدى السيسي

طلبت جمعية العلماء المسلمين رئاسة الجمهورية أول أمس، التدخل ومساعدتها لدى نظيرتها المصرية قصد السماح لها بإدخال قافلة المساعدات الطبية والغذائية الجزائرية إلى غزة عبر معبر رفح.

أكد عمار طالبي رئيس لجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين، أنهم راسلوا رئاسة الجمهورية قصد التدخل لدى السلطات المصرية من أجل السماح لهم بدخول غزة، بعدما مُنعت القافلة التي أرسلتها جمعية العلماء المسلمين من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث تم إغلاقه من كلا الاتجاهين، علما أن القافلة تضم 14 شاحنة محملة بالأدوية والأجهزة الطبية ومولدات كهربائية لدعم مستشفيات قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن نائب رئيس لجنة الإغاثة في جمعية العلماء المسلمين والمسؤول عن القافلة المتوجهة إلى غزة، الشيخ يحيى صاري، قوله إن الوفد المرافق للقافلة قد قرر التوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، في انتظار صدور قرار من السلطات هنالك، لرفع الحظر عن القافلة المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تسيرها نحو قطاع غزة. وأكدت لجنة الإغاثة في جمعية العلماء المسلين أن هدف القافلة هو التخفيف من آثار الحصار المفروض على غزة، والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية لمستشفيات القطاع التي تعاني أزمة كبيرة ونقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.