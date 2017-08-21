انتشال جثث أربعة غرقى في تيبازة

انتشل عناصر الحماية المدنية لولاية تيبازة خلال ال48 ساعة الماضية جثث أربعة غرقى ثلاثة منهم هلكوا داخل البرك و السدود .

و تدخل عناصر الحماية المدنية مساء أمس بأحد المزارع بالقليعة لانتشال جثة شقيقين يشتبه في وفاتهما غرقا ببئر حيث يبلغان من العمر على التوالي 18 و 37 سنة حسب المصادر. كما سجلت ذات المصالح أول أمس السبت هلاك شيخ يبلغ من العمر 68 سنة ينحدر من منطقة فجانة بسد بوكردان بسيدي أعمر بعد رحلة رعي بالغنم حيث عثر على ملابسه و هاتفه النقال على ضفاف السد.

و في نفس اليوم (السبت) انتشلت مصالح الحماية المدنية بشاطئ الحمدانية شرقي شرشال جثة شاب غريق ينحدر من مدينة خميس مليانة بعين الدفلى يبلغ من العمر 21 سنة.

و كانت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة أعلنت في حصيلة أصدرتها يوم 14 أغسطس الماضي عن تسجيل ثلاثة غرقى منذ افتتاح موسم الاصطياف يوم الفاتح يونيو إثنين منهما في شواطئ ممنوع بها السباحة و إنقاذ 3800 من الغرق من أصل 6271 تدخلا بالشواطئ.