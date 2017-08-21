الأمن والدرك والجمارك بالمرصاد لمكافحتها

20 ألف متورط في 15 ألف قضية مخدرات خلال السداسي الأول من 2017

الأجهزة الأمنية تسجل انخفاضا في عدد القضايا والمدمنين

تسعى العديد من الجهات المدنية والأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في مجتمعنا، من خلال انتهاج العديد من الطرق والتقنيات الحديثة التي تشدد على ضرورة التكاثف فيما بينها، من أجل تسجيل أقصى درجات الانخفاض في نسبها سواء من حيث استهلاكها أم المتاجرة فيها، هو الأمر الذي تم تحقيقه من قبل الجهود المبذولة من طرف الدرك والأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك، التي كانت قد سجلت خلال السداسي الأول من العام الحالي انخفاضا محسوسا في نسب المدمنين وكذا في نسب القضايا المسجلة، بالإضافة إلى انخفاض آخر سجل في عدد المتورطين فيها، حيث تعكس هذه الإحصائيات حنكة الأجهزة الأمنية التي وقفت بالمرصاد أمام هذه الظاهرة.

تطرق التقرير الصادر عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، إلى أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية معالجة 15 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات مقابل 15.325 قضية خلال الفترة نفسها من سنة 2016، وهو ما يعكس تسجيل تراجع في تنامي الظاهرة قدر بـ 1.32 بالمائة منها 3.874 مرتبطة بالاتجار بالمخدرات و11.639 متعلقة بحيازة وتعاطي المخدرات و15 أخرى مرتبطة بزراعة القنب الهندي.

توقيف 6946 متورط في 6181 قضية

كان نور الدين براشدي ، رئيس أمن ولاية الجزائر قد عبر عن التراجع المسجل في القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تحدث عن تلك الخاصة بالقنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة والكوكايين، حيث عالجت مصالحه خلال السداسي الأول من السنة الجارية 6181 قضية تم إثرها توقيف 6946 شخص مشتبه فيه، بينما وبالمقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فقد عالجت المصالح ذاتها 6395 قضية، تم توقيف إثرها 7461 مشتبه فيه، أي أن الفارق تراجع بـ 214 قضية و515 مشتبه فيه، كما تم حجز خلال السداسي الأول من هذه السنة 98.774 كلغ من القنب الهندي، 40598 قرص مهلوس، 178 غرام من الهروين، و169 غرام من الكوكايين، من جهتها تمكنت وحدات للدرك الوطني خلال الفترة ذاتها من توقيف 1043 مشتبه فيه متورط في 3080 قضية متعلقة بالإجرام العام والمنظم من بينها المتاجرة بالمخدرات وتزوير النقود، حيث سبق للملازم أول سعاد أونيس، رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر، أن قالت إن المصالح ذاتها كانت خلال الفترة المذكورة ، أوقفت 213 شخص تورطوا في 268 قضية متعلقة بالمتاجرة في المخدرات وتزوير النقود، قبل أن تواصل بأن القيادة العليا للدرك الوطني تقف بالمرصاد لمحاربة كافة أشكال الإجرام، خاصة منها القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم، على غرار المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وتزوير النقود وتزوير المركبات والهجرة والإقامة غير الشرعية، أيضا أضافت المتحدثة أنه تم خلال الفترة ذاتها حجز 10727 كلغ من الكيف المعالج و7063 قرص مهلوس.

ديوان مكافحة المخدرات تكفل طبيا بـ 4759 مدمن

في سياق متصل، أكدت آخر الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية كان 4759 مدمن على المخدرات قد استفاد من تكفل طبي وعلاجي، منهم 7ر37 بالمائة شباب تتراوح أعمارهم بين26 و35 سنة، حيث من مجموع 4759 مدمن على المخدرات استفاد 1798 شخص تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، وفيما يخص التكفل بالمدمنين عن طريق العلاج، فقد استفاد 4480 شخص من استشارات خارجية و276 آخرين استفادوا من استشفاء طوعي وهناك ثلاثة أشخاص أٌُرغموا على العلاج.

حجز أكثر من 30 طنا من القنب الهندي

أشار الديوان ذاته بالاعتماد على حصيلة النشاطات المقدمة من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني وكذا مصالح الجمارك، إلى أنه تم حجز أكثر من 30 طنا من القنب الهندي في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مع الإشارة إلى تسجيل انخفاض في الكميات المحجوزة من المواد المهلوسة والمخدرات، حيث أوضح المصدر في تقرير اعتمد فيه على حصيلة لمصالح مكافحة المخدرات، أنه تم حجز 814. 168 30 كلغ من القنب الهندي خلال الفترة المذكورة من بينها 81.13 % في منطقة غرب البلاد، حيث انطلاقا من هذه الإحصائيات والتقرير المعمول به، فإن كمية القنب الهندي المحجوزة خلال هذه الفترة المدروسة سجلت انخفاضا بنسبة 56.53 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، سيما بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود، حيث إن 16.35 بالمائة من الكميات المحجوزة سجلت بمنطقة جنوب البلاد و1.49 % بالمنطقة الشرقية و1.03 % بالوسط، أيضا بخصوص المخدرات الصلبة، فإن كمية الهيروين المحجوزة تراجعت، حيث انتقلت من 04. 333 1 غرام في السداسي الأول من السنة المنقضية الى 589.55 غرام خلال الفترة نفسها من السنة الجارية أي بانخفاض بنسبة 55.77 بالمائة، وفيما يتعلق بالمواد المهلوسة، فسجلت الحصيلة المذكورة كذلك إلى انخفاض طفيف للكميات المحجوزة، حيث انتقلت من 659.133 إلى 628.617 قرص مهلوسخلال الفترة نفسها أي بانخفاض نسبته 4.63 بالمائة، وفي سياق متصل، كشفت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية عن تورط 20067 شخص من بينهم 99 أجنبيا في قضايا مرتبطة بالمخدرات أي بارتفاع قدر بـ 1.96% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، مشيرة إلى أن 347 شخص ما زالوا في حالة فرار، كما تؤكد معطيات الديوان، أنه من بين الأشخاص المتورطين هناك 4.203 شخص من المتاجرين و11.018 من متعاطي القنب الهندي و2.318 من المتاجرين بالمواد المهلوسة و2.359 آخرين من المتعاطين، أما فيما يتعلق بالمخدرات الصلبة، فقد تم تسجيل 72 متاجرا و19 متعاطيا للكوكايين و31 متاجرا و22 متعاطيا للهيروين.