شركة "مرسيدس بنز" الجزائر تسلم 227 عربة جديدة لفائدة وزارة الدفاع

افاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية، وتجسيدا لحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير الصناعات العسكرية، تلبية لاحتياجات الجيش الوطني الشعبي، واحتياجات الهيئات الوطنية الأخرى والمساهمة الفعالة في الإنتاج الوطني، قامت الشركة AMS-MB/ شركة ذات أسهم الكائنة بالرويبة، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2017، بتسليم (227) عربة من علامة مرسيدس بنز، لفائدة وزارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية المركزية للعتاد، وكذا لمؤسسات وطنية عمومية وخاصة.

وأكد نفس المصدر أنه بهذا التسليم الجديد، ،تسجل مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني مكسبا يسمح بتعزيز المجهودات المبذولة في مسعى تطوير الإنتاج الوطني، على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لهذا القطاع الحساس، وذلك، من خلال التوجيهات السديدة، لاسيما بخصوص التأهيل والتكوين المستمر للمستخدمين قصد مواكبة التطور التكنولوجي، وتدعيم القدرات الصناعية الوطنية.

جدير بالذكر أن الشركة قد أنتجت إلى حد الآن أكثر من (2750) شاحنة بمختلف الحمولات و(80) حافلة، كما أنها بصدد إعداد مع الشريك التكنولوجي “ديملر” قاعدة حديثة بمعايير جودة عالية بهدف إنتاج (15000) شاحنة و(1500) حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن سنويا.