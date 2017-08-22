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أمن سيدي بلعباس يطيح بشبكة اجرامية تقودها فتاة

  22 أوت 2017 - 13:47   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن سيدي بلعباس يطيح بشبكة اجرامية تقودها فتاة

   تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن سيدي بلعباس من تفكيك عصابة أشرار مختصة في السرقات  والاغارة على ممتلكات الغير بواسطة اسلحة محضورة  .
الشبكة تتكون من   09 أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة ، على رأسهم هم فتاة  تورطو في ارتكاب عدة قضايا متعلقة بالسرقات والاعتداءات عبر محيط مدينة سيدي بلعباس باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ، ومسدس بلاستيكي لترهيب الضحايا ،  قبل أن يتم توقيفهم من طرف قوات الشرطة و حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذه الاعتداءات،وقائع
 القضية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة لمعلومات مفادها وجود عصابة أشرار متكونة من عدة أشخاص بينهم فتاة قاموا بعدة سرقات  تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء لتنطلق التحقيقات في القضية من خلال  مراقبة تحركات أحد أفراد العصابة  الذي تم توقيفه بحي الروشي ، و بعد تكثيف التحريات تمكنت عناصر  الشرطة من الوصول إلى باقي أفراد العصابة البالغ 09 أشخاص بينهم فتاة   تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة التي تم توقيفهم إتباعا ، حيث ضبطت بحوزتهم عدة أنواع من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأحجام منها سيوف كبيرة الحجم ،بندقية تقليدية الصنع ، مسدس بلاستيكي لترهيب الضحايا و سواطير من مختلف الأحجام و التي تم حجزها  في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمهم امام النيابة .
م بن ترار

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