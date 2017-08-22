زوجة خير الدين عميار تعد بفتح الجريدة مطلع شهر سبتمبر

وقفة تضامنية مع صحفيي لا تريبين تنديدا بقرار غلقها المفاجئ

نظم العديد من الصحفيين من مختلف جرائد الوطن وقفة تضامنية بدار الصحافة، تضامنا مع جريدة لاتريبين الناطقة بالفرنسية، التي قرر مساهموها غلقها، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها، حيث ناهزت ديونها 20 مليار سنتيم حسب تصريحاتهم، كما ندد صحفيو لاتريبين بقرار الغلق المفاجئ ووصفوه بالحل السهل للمساهمين دون مراعاة حقوق العمال، مطالبين النقابات وكذا الأحزاب السياسية وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنفاذ جريدتهم، من جهتها وعدت زوجة الراحل خير الدين عميار طاوس عميار، التي كانت حاضرة في الوقفة بفتح الجريدة خلال شهر سبتمبر الداخل.

ندد مختلف الصحفيين الذين حضروا الوقفة التضامنية، أمس، بدار الصحافة طاهر جاوت، بالقرار المفاجئ الذي اتخذه المساهمون بغلق أقدم جريدة وطنية، والتي تعتبر مدرسة لكل صحافيي الجيل الذهبي، باعتبار أن المساهمين لم يعقدوا أي اجتماع مع الطاقم الصحفي لإعلامهم بالوضعية المالية التي تمر بها الجريدة، حيث قدرت نسبة ديونها بـ 20 مليار سنتيم، حسبهم، وهي الوضعية التي لم يصدقوها، نظرا إلى العائدات الجيدة التي تتحصل عليها نتيجة التوزيع الجيد لها، ودعا صحفيو الجريدة في بيان لهم، النقابات وجميع الأحزاب السياسية إضافة إلى منظمات حقوق الأنسان، إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ جريدة لاتربون ، التي تعتبر أعرق جريدة وطنية، لكي لا تندثر مثل العناوين الأخرى، مشيرين إلى أنهم من حق القراء أن يتحصلوا على هذا العنوان الذي ظل يعمل طيلة 32 سنة، وقاوم جميع الهزات وعاش مختلف المراحل السياسية التي مرت الجزائر. من جهته أوضح صحفي بجريدة لاتربون سابقا زين الدين شرفاوي، أن الجريدة مدرسة عريقة وكونت العديد من الصحافيين القدماء، موضحا أنه في حال عدم التضامن مع هذه الجريدة خلال هذه الفترة، فهناك العديد من الجرائد مهددة بالزوال خلال الأيام المقبلة، نظرا إلى سوء التسيير ويبقى الصحافيون هم الذين يدفعون الثمن دائما، أما مدير يومية وقت الجزائر، حسان والي، فدعا الجميع إلى التضامن مع صحفيي هذه الجريدة وكل طاقمها التي أغلقت بطريقة مفاجئة دون سابق إنذار، وعدم الاكتفاء بالتنديد في مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب حالي أحمد، صحفي بيومية لوسوار الناطقة باللغة الفرنسية، إلى التفكير بالحلول من أجل إنقاذ يومية لاتربون ، التي تم توقيفها خلال شهر أوت دون أسباب مقنعة، سوى أن المساهمين اتخذوا القرار بصفة مفاجئة دون استشارة أي شخص، مشيرا إلى أن الصحفيين أدوا واجبهم على أحسن وجه، أما المشاكل الأخرى فلا يتحملها الطاقم الصحفي. من جهته دعا الصحفي عمار شكار، إلى تفعيل نقابة الصحافيين، للحفاظ على حقوق الصحافيين، باعتبار أن هناك عدة جرائد مهددة بالغلق، كون جلها تعيش وضعية مالية صعبة، نتيجة شح الموارد التي تأتي من الإشهار، كما وعدت زوجة الراحل خير الدين عميار طاوس عميار، صحفيي جريدة لاتربون ، خلال تدخلها في الوقفة الاحتجاجية، الذين بدوا في وضعية قلقة نتيجة الغلق المفاجئ للجريدة، بإعادة فتح لاتربون مطلع شهر سبتمبر على أقصى تقدير، وكشفت في السياق ذاتها، بأنها تنتظر فقط قرار محكمة سيدي امحمد، التي ستفصل في القضية اليوم بتوضيح الجوانب القانونية التي تحظى بها، داعية كل الصحافيين بالمناسبة للوقوف إلى جانبها، من أجل عودة الجريدة إلى الساحة الإعلامية من جديد.