وزارة الصحة والنقابات تلتزم بإيجاد حل لمشاكل القطاع

التزمت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و شركائها الاجتماعيين "بالعمل سويا" في إطار الحوار لأجل إيجاد حل "سريع" للمشاكل التي يواجهها القطاعي حسبما أفاد به أمس

و أكدت الوزارة في بيانها عقب الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفياتي مختار حزبلاويي مع ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائيين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء الخواص و المجلس الوطني لأخلاقيات الطبي أن الطرفان اتفقا على "أن لا يدخرا أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد و الدائم و المسؤول".و أوضح البيان أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة و كانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن و سلامة عمال الصحة و تحسين شروط العمل".و بهذه المناسبةي أكد السيد حزبلاوي أن "التقدم المسجل سيدعم و المكاسب ستحفظ"ي موضحا أن "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية"ي يضيف البيان