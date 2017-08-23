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البعثة الجزائرية تعاين المواقع بالمشاعر المقدسة وتنشرها عبر Google Maps

  23 أوت 2017 - 12:01   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
البعثة الجزائرية تعاين المواقع بالمشاعر المقدسة وتنشرها عبر Google Maps

تقوم البعثة الجزائرية للحج بمعاينة للمشاعر المقدسة لاختيار المواقع و المتمثلة في منى مزدلفة و عرفات، حيث يمر الحجيج في رحلة إيمانية إليها لتأدية مناسك الحج .

و عنها قال مبعوث الإذاعة الجزائرية إلى البقاع المقدسة إنه تحضيرا لتوجه الحجاج الميامين إلى منى بدءا من اليوم الثامن من ذي الحجة، قامت يوم أمس الثلاثاء إطارات من البعثة الجزائرية للحج بزيارة إلى مواقع المشاعر المقدسة،و قد تمت عملية معاينة واختيار المواقع رفقة مؤسسة الطوافة.و في هذا الصدد أكد رئيس مكتب شؤون الجزائر بمكة المكرمة زهير بوذراع أن إطارات من البعثة الجزائرية للحج عاينت المواقع المقدسة في كل من منى و عرفات و قد حددت مواقع مخيمات الحجاج الجزائريين.

و أضاف رئيس مكتب شؤون الجزائر بمكة المكرمة أنه سيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق خريطة جيوفيزيائية" غوغل مابس Google Maps "  حيث سيكون باستطاعة كل حاج حامل لجهاز ذكي أن يحدد موقع مكتبه في المشاعر المقدسة بدقة .و قال زهير بوذراع لقد تم كذلك تحديد موقع المطابخ بالمشاعر المقدسة و تقسيم المكاتب الميدانية على متعاملي الإعاشة كي تكون العملية ميسورة و سهلة عند إدخال و إخراج الوجبات الخاصة بالحجيج. إلى ذلك فقد وصل إلى مكة المكرمة إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 30 من ذي القعدة أكثر من 23 ألف حاجا جزائريا و ينتظر أن يكون حجاجنا الميامين متواجدون بمكة المكرمة يوم الأحد المقبل الموافق للخامس من ذي الحجة.هذا و حسب رئيس البعثة الجزائرية فإن عملية الإسكان تجري في ظروف جد عادية، معترفا لمبعوث الإذاعة العيد عقاب أنها تنتابعها شيء من الصعوبة نظرا للعدد الهائل من الحجيج ، لكن الكل مجند حتى ينتهي الموسم في أحسن الظروف.

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