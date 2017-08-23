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مشكل العقار يجمّد 50 بالمائة من المشاريع السكنية

توزيع 15 ألف سكن من صيغتي عدل وبأل بي بي خلال أسبوع

  23 أوت 2017 - 20:20   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع 15 ألف سكن من صيغتي عدل وبأل بي بي خلال أسبوع

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس، في عملية توزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكن بالعاصمة، وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي  أل بي بي ، و4350 وحدة في إطار برنامج البيع بالايجار  عدل  ستوزع خلال أسبوع تدريجيا، وأشار تمار إلى أن 50 بالمائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الأشغال، فيما تواجه الـ 50 بالمائة المتبقية مشاكلا تتعلق أساسا بالعقار.

 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أمس، بالعاصمة خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين من صيغتي الترقوي العمومي  أل بي بي  وبعدل  وهم مكتتبو 2001 و2002، أن القطاع سيعمل على إطلاق إنجاز البرامج السكنية المبرمجة التي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بنحو 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار عدل ، فضلا عن صيغ سكنية أخرى، وأفاد الوزير بأنه سيجعل من إعادة إطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع.

في السياق ذاته، أوضح الوزير أن 50 بالمائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الأشغال، فيما تواجه الـ 50 بالمائة المتبقية مشاكلا تتعلق أساسا بالعقار، ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج جهد كبيرا وحرص على احترام رزنامة الإنجاز، وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف التحكم أكثر في الأرقام التي ينبغي أن تخضع -حسبه- إلى  عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي إلى الحصول على إحصائيات دقيقة ، وأضاف أن القطاع سيعطي الأولية أيضا لجانب التعمير، بحيث سيبحث كيفية ملاءمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير إنجاز المدن عبر العالم، سيما أن البلاد تتوفر على أزيد من 7000 مهندس معماري، وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء، مما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة، وأضاف الوزير أنه سيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على إنجاز هذه البرامج، كما سيتم العمل على إدراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف -وفق تمار-  نقص كبير  مع تفعيل عمل مفتشيات التعمير، موضحا أن نحو 14 ولاية تفتقر إلى مفتشيات تعمير، فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة، وينتظر أن ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل التي ستفعل مهامها، وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الإنجاز، كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذين سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء، على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم، وتم الشروع أمس، في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن، من بينها 1860 سكن بالعاصمة، وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي، و4350 وحدة في إطار برنامج  عدل  ستوزع خلال هذا الأسبوع تدريجيا.

نبيل شعبان

 

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