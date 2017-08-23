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نحو إيفاد مفتشين ولجان تدقيق إلى مختلف بلديات الوطن

الحكومة تأمر الولاة بالتدقيق في حصيلة الأميار قبل مغادرتهم

  23 أوت 2017 - 20:21   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تأمر الولاة بالتدقيق في حصيلة الأميار قبل مغادرتهم

عشرات من رؤساء البلديات يحضرون أنفسهم للانتخابات المحلية

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد مفتشين ولجان تدقيق إلى بلديات الوطن لتقييم مدى التزام رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تشرف ولاياتهم على الانتهاء بالقانون والتعليمات المنصوص عليها.

 

بعد أيام فقط من توجيه مصالح الوزير نور الدين بدوي تعليمات لولاة الجمهورية تقضي بدعوة الإطارات والمنتخبين للتصريح بممتلكاتهم في إطار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، أمرت ذات الهيئة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى، ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر بإيفاد مفتشين ومحققين ولجان تدقيق لبلديات الوطن الـ 1541، قصد التأكد من مقدار التزام رؤساء المجالس المحلية المنتهية ولايتهم بالقانون والتعليمات المنصوص عليها. وشددت برقية صادرة عن ديوان الوزير الأول ونقلتها وزارة الداخلية لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر للتنفيذ على عدم جواز أن يترك  الأميار  مخلفات مالية أو ديونا على عاتق البلديات، وطالبت بتوجيه كل ملف يتضمن مخالفة صريحة للقانون إلى العدالة، ويعني هذا ترتب متابعات قضائية ضد رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين الذين يثبت ضدهم سوء تسيير أو تقصير في أداء مهاهم أو تورطهم في تجاوزات.

وعلى غرار العهدات الانتخابية السابقة، تحاول وزارة الداخلية هذه المرة محاسبة رؤساء البلديات الذين فشلوا في تسيير عهداتهم وتعدوا على القانون ولم يعيروا أي اهتمام للتعليمات المتعلقة بتسيير الشأن العام ومصالح المواطن وإنجاز المشاريع التنموية، حيث كثيرا ما يتخلف  الأميار  عن استهلاك الأغلفة المالية التي تمنح لهم كل عام، مقابل عدم إنجاز المشاريع التي كانت قد برمجت من قبل أو عدم استكمالها وتسليمها، وجاءت هذه التعلمية أيضا بالتزامن مع مباشرة رؤساء البلديات الذين توشك عهداتهم على الانتهاء التحضيرات للدخول الاجتماعي على مختلف الأصعدة، وكذا التحضير للانتخابات المحلية نهاية شهر نوفمبر المقبل. ودون شك، سيعاين المفتشون والمحققون ولجان التدقيق الذين سيحلون بمختلف بلديات الوطن مدى تقدم تنفيذ البرامج الخاصة بتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية، ولعل أهم نقطة سوداء أمام مصالح الوزير بدوي تتعلق بصعوبة تطبيق المجالس المحلية للتعليمات القاضية بإعادة تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، خاصة أن  الأميار  أو المنتخبين المحليين المكلفين بهذا المجال ليسوا مؤهلين للقيام بهذه المهمة التي يعني النجاح فيها تحقيق عائدات مالية معتبرة لفائدة البلديات وتجنيب خزينة الدولة -التي أرهقها تراجع أسعار البترول إلى أقل من النصف- مصاريف إضافية. يشار إلى أن العشرات من رؤساء البلديات يحضرون أنفسهم لخوض غمار الانتخابات المحلية مرة أخرى، وباشروا حملاتهم الانتخابية قبل موعدها القانوني، إذ يطوفون في الأعراس والجنائز والزردات لاصطياد بعض الأصوات بعد قرابة 5 سنوات من التزام مكاتبهم وعدم اكتراث عدد منهم بواقع التنمية ومشاغل المواطن الذي أوصلهم إلى مناصبهم.

زين الدين زديغة

 

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