الجيش يحجز 66 كلغ من الكيف بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجماركي أمس الأربعاء بتلمساني من حجز 66 كلغ من الكيف المعالجي حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع.2ي يوم 23 أوت 2017ي كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ66 كيلوغراما".

وبعين قزام/ن.ع.6ي ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي "ستة (06) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنتين (02) و3,3 طن من المواد الغذائية و345 رأسا من الماشية موجهة للتهريبي فيما تم حجز 1100 لتر من الوقود بتندوف/ن.ع.3".

من جهة أخرىي أحبط حراس السواحل بعنابة/ن.ع.5 "محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنعي فيما تم توقيف 98 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وتندوف وورقلة وتمنراست".