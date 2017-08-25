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الحرائق تتلف 697 هكتارا في ظرف اسبوع

  25 أوت 2017 - 10:50   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الوطني
الحرائق تتلف 697 هكتارا في ظرف اسبوع

أفادت المديرية العامة للغابات في بيان لها إلى تضرر مساحة تقدر ب697 هكتار على المستوى الوطني بفعل حرائق الغابات و ذلك خلال الاسبوع الممتد بين 17 إلى 23 أوت الجاري.

و أوضحت ذات الحصيلة انه سجل خلال الاسبوع الاخير 92 حريقا اتى على مساحة اجمالية قدرت ب697 هكتارا من بينها 444 هكتارا من الادغال و 197 هكتارا من الغابات و 74 هكتارا من الاحراش اي بمعدل 13 حريقا في اليوم و مساحة 8 هكتارات لكل حريق.

و قد سجل خلال تفس الفترة من سنة 2016 -يضيف المصدر ذاته- 1834 حريقا اتى على مساحة اجمالية قدرت ب9793 هكتارا من بينها 3906 هكتارا من الغابات.

كما عرفت الفترة الممتدة بين 1 جوان الى 23 أوت 2017 تسجيل 2213 حريقا اتلف مساحة اجمالية قدرت ب42637 هكتار منها 15348 هكتار من الادغال و 10568 هكتار من الاحراش و 16721 هكتار من الغابات اي بمعدل 26 حريقا في اليوم و مساحة 19 هكتار لكل حريق.

اما ترتيب الولايات ال10 الاكثر تضررا من حرائق الغابات فتاتي كما يلي: الطارف (12315 هكتار - 194 حريق)ي سكيكدة (5961 هكتار - 157 حريق)ي قالمة (5752 هكتار - 40 حريق)ي بجاية (5537 هكتار - 156 حريق)ي تيزي وزو (2884 هكتار - 280 حريق)ي عنابة (2474 هكتار - 26 حريقا)ي المدية (1712 هكتار - 125 حريق)جيجل (1119 هكتار - 105 حريق)ي سطيف (768 هكتار - 22 حريق)ي عين الدفلى (550 هكتار - 68 حريق).

و ذكرت المديرية العامة للغابات من جانب اخر أنه سيتم الإبقاء على جهاز الوقاية و مكافحة الحرائق الذي وضع في أول جوان إلى غاية نهاية الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر 2017.

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