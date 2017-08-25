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الإطاحة بعصابة سرقة الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الرويبة

  25 أوت 2017 - 15:36   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
الإطاحة بعصابة سرقة الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الرويبة

 تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة  مؤخرا من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة الشركات الخاصة تتكون من 04 أشخاص  و حجز وسائل نقل و أغراض أخرى ,حسبما جاء يوم الجمعة في بيان لخلية الاتصال  والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.
وأفاد البيان أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة تمكنت مؤخرا من الإطاحة  بالشبكة الإجرامية المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة  ,على إثر سرقات مست شركات خاصة بالمنطقة الصناعية بالرويبة كما تم حجز وسائل  نقل إضافة إلى أغراض أخرى استعملت في تنفيذ العملية الإجرامية.
وأبرز المصدر أن الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها ما بين ولايتي الجزائر  وبومرداس  كانت تقوم " بترصد ومراقبة الشركات الخاصة قبل تنفيذ مخططاتها  الإجرامية و التي تقوم بالمباغتة في ساعات متأخرة من الليل بعد الإعتداء على  أعوان الحراسة بالأسلحة البيضاء ثم تكبيلهم " حيث قامت خلال شهر أوت الجاري  بتنفيذ عملية سطو على شركة خاصة بالرويبة و سرقة مبلغ مالي معتبر يقدر بـنحو  350 مليون سنتيم.
وقد مكنت التحريات الدقيقة و المعمقة التي قام بها محققو فرقة الأبحاث للدرك  الوطني بالرويبة من الوصول إلى مقترفي عملية السرقة و الإطاحة بهم في ظرف وجيز  ويوجد من بين أفراد هاته الشبكة موزع يعمل بنفس الشركة كان يستعمل سيارة  الشركة للتمويه
و نقل عناصر الشبكة الإجرامية و الذي يعد العقل المدبر لعمليات السطو - - يضيف  ذات البيان -- .
و ختم البيان أنه  بتاريخ 22/ 08/ 2017 بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم  المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة أشخاص أمام الجهات القضائية من أجل جناية  تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالتعدد في ظرف الليل بإستعمال مركبـة و  خيانـة الأمانة ليتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل  بتجلابين ولاية بومرداس .

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