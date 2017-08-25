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بن يونس في اجتماع مغلق مع مناضليه مطلع سبتمبر لدراسة المستجدات

حمى الانشقاقات تضرب «أمبيا» أشهرا قبل الانتخابات المحلية

  25 أوت 2017 - 20:10   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الوطني
حمى الانشقاقات تضرب «أمبيا» أشهرا قبل الانتخابات المحلية

يتواصل مسلسل الانشقاقات في الحركة الشعبية الجزائرية، فبعد تلك التي عرفتها ولاية قالمة والبويرة مؤخرا، يأتي الدور على مناضلي ولاية تمنراست، الذين أعلنوا عن استقالتهم من الحزب، بسبب سوء التسيير وكذا تحويل الحزب إلى ملكية خاصة وهي الحجج التي قدمها المناضلون السابقون في عدة ولايات من الوطن.

أعلن قياديو الحركة الشعبية الجزائرية بولاية تمنراست، عن استقالتهم من حزب عمارة بن يونس، ويحدث هذا قبل عقد الحزب لاجتماع مغلق مطلع شهر سبتمبر، لدراسة العديد من القضايا ومن أبرزها قضية الوزير المقال مسعود بن عقون، الذي أزيح من منصبه في ظرف 48 ساعة، حيث اتهم بن يونس خلالها بعدم استشارته القاعدة في القرار الذي اتخذه، باعتبار أن الحركة تتوفر على كوادر بإمكانها تولي المسؤولية بجدارة، كما ذكر اسمه في التغيير الحكومي الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتوعد عمارة بن يونس بالرد القوي، كما سيتم خلال هذا الاجتماع المغلق التطرق إلى ملف الانتخابات المحلية التي يعتزم بن يونس دخولها بقوة وفي كل ولايات الوطن، حسبما صرح به مؤخرا، وأرجع مناضلو حزب الحركة الشعبية بولاية تمنراست، أسباب استقالتهم من الحركة الشعبية إلى الفساد الذي يشهده «الأمبيا»، والذي ظهر في عدم احترام القانون الأساسي للحزب كما هو معمول به في الأحزاب الأخرى، إضافة إلى محاولة رئيس الحزب تحويل «الأمبيا» إلى ملكية خاصة، من خلال القرارات التي تتخذ دون الرجوع إلى القاعدة، أما القطرة التي أفاضت الكأس فتتمثل في انفراد الشيخ بربارة المكلف بالإعلام في الحزب وكذا شقيق عمارة بن بونس، باتخاذ القرارات مما فذاق المناضلون ذرعا من هذه التصرفات غير محسوبة العواقب ومدى تأثيرها على المستوى البعيد، خاصة مع قرب الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال شهر نوفمبر. يذكر أن حمى الاستقالات في حزب عمارة بن يونس، بدأت مع إعلان القيادي السابق ورئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، عن انسحابه من الحزب لتليه عدة انشقاقات للمناضلين في عدة ولايات من الوطن للأسباب المذكورة ذاتها، واتهم الحكيم بطاش بمحاولته الانضمام إلى أحزاب أخرى كالتجمع الوطني الديمقراطي وكذا الأفلان، وهي الإشاعات التي نفاها  جملة وتفصيلا، معلنا عن تشكيل قائمة حرة مكونة من الكوادر السياسية لدخول غمار الانتخابات المحلية متوعدا بتحقيق نتيجة إيجابية. 

 نادية حدار 

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