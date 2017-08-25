تتكون من 04 أشخاص

درك الرويبة يطيح بشبكة تحترف سرقة الشركات

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف سرقة الشركات الخاصة تتكون من 04 أشخاص وحجز وسائل نقل وأغراض أخرى، حسبما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

أفاد البيان أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة تمكنت مؤخرا، من الإطاحة بالشبكة الإجرامية المتكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة، إثر سرقات مست شركات خاصة بالمنطقة الصناعية بالرويبة، كما تم حجز وسائل نقل إضافة إلى أغراض أخرى استعملت في تنفيذ العملية الإجرامية، وأبرز المصدر، أن الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها ما بين ولايتي الجزائر وبومرداس كانت تقوم بترصد ومراقبة الشركات الخاصة قبل تنفيذ مخططاتها الإجرامية التي تقوم بالمباغتة في ساعات متأخرة من الليل، بعد الاعتداء على أعوان الحراسة بالأسلحة البيضاء ثم تكبيلهم، حيث قامت خلال شهر أوت الجاري بتنفيذ عملية سطو على شركة خاصة بالرويبة وسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر بنحو 350 مليون سنتيم. مكنت التحريات الدقيقة والمعمقة التي قام بها محققو فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرويبة، من الوصول إلى مقترفي عملية السرقة والإطاحة بهم في ظرف وجيز، ويوجد من بين أفراد هاته الشبكة موزع يعمل بالشركة نفسها كان يستعمل سيارة الشركة للتمويه. نقل عناصر الشبكة الإجرامية مع الموزع الذي يعد العقل المدبر لعمليات السطو يضيف البيان ذاته، وختم البيان بأنه بتاريخ 22/ 08/ 2017 بعد استكمال إجراءات التحقيق، وتم تقديم المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة أشخاص أمام الجهات القضائية من أجل جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بالتعدد في ظرف الليل باستعمال مركبة وخيانة الأمانة، ليتم إيداعهم الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتجلابين بولاية بومرداس.

بوعلام حمدوش