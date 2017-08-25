بسبب رئاسة قائمة الحزب في البلدية

قسمة سكيكدة للأفالان تعيش على وقع الصراعات

تعيش قسمة بلدية سكيكدة لحزب جبهة التحرير الوطني هذه الأيام على وقع الانقسامات والصراعات بمناسبة التحضيرات للانتخابات المحلية القادمة، وتحديدا التحضيرات المتعلقة بالترشيحات في قائمة المجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية التي تسعى كافة الأحزاب السياسية بمن فيها القوائم الحرة إلى الظفر بمقعد رئاستها.

هذا الصراع والتنافس يبدو أنه انتقل إلى داخل صفوف الحزب العتيد، من خلال محاولة عديد المناضلين اقتناص المرتبة الأولى في قائمة الترشح، وهي المكانة التي تسمح في حال الفوز بالأغلبية أو عن طريق الكولسة بالحصول خلال العهدة الانتخابية القادمة على منصب مير ثاني أغنى بلدية على المستوى الوطني، وهي المكانة التي يعمل الجميع على الظفر بها وعدم التفريط فيها مهما كانت الظروف، هذا الأمر انعكس على مناظلي الحزب العتيد، حيث وحسب مصادر جد عليمة تأكد أن الصراع بلغ أشده، لا سيما خلال الفترة التي انطلقت فيها لجنة الترشيحات في فرز ملفات المترشحين، ولم تخف هذه المصادر تخوف عدد من المنخرطين في العملية من ظهور عوامل جديدة من شأنها خلط الأوراق، خاصة بعد النزيف الذي مس أركان الحزب بعاصمة الولاية، عقب قيام عدد من المناضلين بتطليق الجبهة والالتحاق بتشكيلات سياسية أخرى، لتتم مباشرة تعويضهم بمناضلين جدد جلهم من الشباب، ناهيك عن المعلومات التي تتحدث عن استقطاب الجمعية العامة للحزب لأشخاص لا يملكون بطاقة نضال، وكذا استقبال متجولين سياسيا من أحزاب أخرى والذين تحصلوا على بطاقات نضال لسنة 2016، بغرض الترشح للانتخابات القادمة.

غالية ن