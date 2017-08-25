شبهات حول عودة إرهابيين من سوريا

أجهزة الأمن تحقق في مساعي تنشيط فرع «داعش» بالجزائر

تحقق أجهزة الأمن في وجود مساع لإعادة تنشيط فروع ما يسمى بـ «داعش» في الجزائر، وتشتبه مصالح الأمن في إمكانية إيفاد عناصر من التنظيم إلى الجزائر للمشاركة في بعث فرع «ولاية الجزائر» كما يطلق عليها في أدبيات الجماعة، ويتعلق الأمر بأبو مرام الجزائري وأبو القاسم المهاجر الذي ينحدر من الجنوب الغربي وسافر إلى سوريا مع بداية الأزمة في 2012 وإرهابي آخر مجهول.

أخضعت أجهزة الأمن بعضا من أقارب أبو مرام الجزائري للتحقيق حول احتمال عودته إلى الجزائر متسللا من الحدود التونسية، وباشر المحققون التحري في القضية، بعد أن أبلغت تونس في نوفمبر 2015 الجزائر باحتمال عودة أكثر من 20 جزائريا من سوريا أغلبهم كانوا بمعاقل التنظيم في ليبيا، وتلقى بعضهم أوامرا بالعودة إلى الجزائر من أجل تنشيط ما يسمى بـ «ولاية الجزائر» أو «جند الخلافة» الذي فككته مصالح الأمن في ظرف وجيز وقضت على أميرها عبد المالك قوري وخليفته عثمان العاصمي، علما أن هذه الجماعة قامت باختطاف الرعية الفرنسي متسلق الجبال هارفي غوردال من جبال ولاية تيزي وزو وأعدمته، ويشار إلى أن قضاء ولاية بومرداس حاكم زوجة الإرهابي الجزائري أبو مرام رفقة خلية لـ «داعش» مؤخرا، تتكون من أكثر من 30 شخصا، وتعود حيثيات هذه القضية إلى تقدم شخص إلى مصالح الأمن بالرويبة شرق العاصمة يخطرهم بغياب زوجته وفقدان أثرها، ومن خلال التحريات تبين أن المعنية المسماة «ب. خديجة» أو أم عبد الله الأنصاري غادرت التراب الوطني باتجاه تركيا ومنها التحقت بتنظيم «داعش» بسوريا وهو حال المسماة «ب. أمينة» نفسها التي خرج والدها للبحث عنها، ليتضح أن هناك شبكة تعمل على التجنيد لصالح تنظيم «داعش»، ومن خلال حساباتهم على مواقع التواصل تم التوصل إلى باقي العناصر الذين كانو على تواصل معهم، ومن بينهم صاحب مكتبة من بجاية حسابه بعنوان «أبو أسامة البجائي»، وتمكن عناصر التنظيم أيضا من التغرير بأشخاص آخرين ضمن هذه الشبكة مستغلين بعض نقاط ضعفهم مثلما هو الحال بالنسبة للمتهم «أ. عماد» المدعو معاوية الذي يعد والده من قدماء الإرهابيين، حيث كان هذا الشاب يبحث عن والده المفقود وله ملف على مستوى منظمة حقوق الإنسان عندها استغله عناصر التنظيم، حيث حدثه المكنى «أبو دجانة» الموجود بسوريا عن علاقته بوالده الذي التقاه بمنطقة بيشاور، وهو نفسه حال شاب آخر حاصل على شهادة ليسانس إنجليزي يدعى «غ. حمزة»، والذي يعتبر ابن إرهابي سابق استغله التنظيم بحكم تحكمه في عدة لغات لإرساله إلى تركيا وكذا عمله على تأمين الفيزا لهم.

زين الدين زديغة