كانت مبرمجة لتمكين أهالي الحجاج من متابعة ذويهم بالسعودية

تأجيل إطلاق بوابة الحج الإلكترونية للمواسم القادمة

ت تراجعت السلطات الجزائرية عن إطلاق البوابة الإلكترونية، لتمكين عائلات الحجاج من متابعة تحركات ذويهم بالبقاع المقدسة انطلاقا من الجزائر، عبر شرائح إلكترونية تُربط بأجهزة إعلام آلي بالجزائر، في خطوة كانت تهدف إلى إعطاء إمكانية متابعة الحاج خطوة بخطوة في مكة والمدينة وجدة، بعد اقتصار المسار الإلكتروني سابقا على التسجيل ومعرفة الغرفة والطابق والعمارة التي يقيم فيها الحاج الجزائري.

تأجلت عملية إطلاق شرائح إلكترونية مجانية تعوض الأساور الإلكترونية، وتمكن من تتبع الحجاج في البقاع المقدسة للأعوام المقبلة، بعد أن كان رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أعلن قبل أيام عن انطلاق موسم الحج الجاري عن طريق فتح بوابة إلكترونية في هذا الصدد تكلفت بإنجازها مؤسسة جزائرية خاصة، وأكد الديوان الوطني للحج والعمرة على بعض الاستفسارات المتعلقة بهذه الأخيرة، عبر صفحته الرسمية في موقع التفاعل الاجتماعي «فايسبوك» بأنه لم يتم تطبيق هذا السوار الذي يمكن العائلات الجزائرية من تتبع ذويهم في البقاع المقدسة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى عن الملف، رغم أنه تم عقد أيام قليلة قبل انطلاق موسم الحج لقاء بين الوزير محمد عيسى والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، للحديث عن المسار الإلكتروني الجديد الذي هو عبارة عن بوابة إلكترونية مرتبطة بأجهزة كمبيوتر في الجزائر تتابع حركة الحجاج في مكة والمدينة وجدة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية لمرافقة الحركة وعلى مستوى مطارات الإقلاع لتسجيل الحجاج إلكتروني، في وقت كان فيه الوزير قال إنه سيتم فتح البوابة قريبا للمواطنين للسماح للعائلات من متابعة الحجاج طيلة المسار، عن طريق شريحة إلكترونية تتضمن المعلومات البيومترية، تمنحها السلطات السعودية لتعويض السوار الإلكتروني الذي أثار جدلا ويكلف الحاج ميزانية إضافية. من جهة أخرى، يواصل الحجاج الجزائريون بث شكاويهم على صفحة الديوان في «فايسبوك» فيما يتعلق بالإقامة والنقل والإعاشة، حيث ذكرت إحدى التعليقات أن التنظيم جدي لكن توجد فنادق لا ترقى إلى المستوى، إذ لا تتوفر على شبكة هاتف محلية أو دولية، إضافة إلى تراجع نوعية الوجبات مع مرور الأيام، في حين اشتكى حجاج آخرون من صعوبة التنقل في بعض المسالك للوصول إلى فنادقهم على حد تعبيرهم، على غرار الطرق المؤدية إلى صرح المنامة 5 واجياد، خاصة أن بعض كبار السن باتوا يتنقلون دائما إلى الحرم المكي، والمشاكل نفسها نقلها حجاج مقيمون في فندق برج التقوه، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فيما وصفوه بـ «المرقد» غير النظيف.

زين الدين زديغة