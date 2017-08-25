إضافة إلى توقيف 19 مهربا وتدمير 5 قنابل تقليدية

الجيش يضبط 3 رشاشات «كلاشينكوف» يدمر 4 مخابئ بتمنراست وتيبازة وتيزي وزو

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفارز أخرى أربعة مخابئ وخمس 05 قنابل تقليدية الصنع بكل من تيزي وزو وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى.

تعيش بقايا الجماعات الإرهابية ضغطا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي جعلها تفر من مخابئها وتتخلى عن أسلحتها بحثا عن مخابئ جديدة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه «في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 24 أوت 2017، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفارز أخرى أربعة مخابئ وخمس 05 قنابل تقليدية الصنع بكل من تيزي وزو وتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 14 مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن معدن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى 05 مهربين بجانت. من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 13240 لتر، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة.

أسامة سبع