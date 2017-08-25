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دراسة أمريكية وضعتها ضمن 10 دول مهتمة بشراء المروحيات الهجومية

الجزائر بحاجة إلى تعزيز قوتها الجوية لحماية «حدودها المشتعلة»

  25 أوت 2017 - 20:22   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر بحاجة إلى تعزيز قوتها الجوية لحماية «حدودها المشتعلة»

 أكدت دراسة لمؤسسة راند الأمريكية المتخصصة في الدراسات الدفاعية نشرتها جريدة «هيرالد تريبيون» الأمريكية، أن الجزائر بحاجة إلى تعزيز قواتها الجوية من خلال رفع تعداد الطائرات العسكرية الهجومية المروحية في ظل الوضع الأمني المضطرب على الحدود واتساع إقليمها، مشيرة إلى أن الجزائر ضمن قائمة أهم 10 دول مهتمة بشراء المروحيات الهجومية. 

 أضاف المصدر ذاته، أن الحاجات الأمنية للجزائر ستدفعها إلى رفع تعداد الطائرات العسكرية الهجومية المروحية في قواتها الجوية من أقل من 200 في الوقت الحالي إلى 900 أو 1000 طائرة مروحية هجومية، حيث أكدت الدراسة التي حملت عنوان «الأسواق الواعدة للتجهيزات العسكرية في العالم»، أن الجزائر ضمن 10 أهم دول في العالم مهتمة بشراء المروحيات الهجومية، وأشارت الدراسة إلى أن الجزائر لم تتعاقد إلى حد الساعة لشراء دفعات كبيرة من الطائرات المروحية العسكرية باستثناء صفقات محدودة العدد لطائرات نقل مروحية ومروحيات متعدة المهام، إلا أنها ستتعاقد في السنوات القليلة القادمة لشراء دفعات من الطائرات الموحية خاصة من فئات ميل «مي35» وهي الطائرة الهجومية الأحدث التي تصنع في روسيا، وأشارت دراسة راند دائما إلى أن وفدا من وزارة الدفاع الجزائرية تفقد مصانع تركيب الطائرات وكان ضمن الوفد خبراء ومهندسون من القوات الجوية الجزائرية ويمكن للطائرة ميل مي حمل تسليح مميز ومختلف، حيث يمكنها التسلح بصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ جو / جو وقنابل أو صواريخ غير موجهه عيار 80 ملم او 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع GSh-231 عيار 23 ملم يتكون من 2 سبطانة مع ذخيرة 450-470 طلقة، ويمكن للمدفع إطلاق ما يقارب 3400 طلقة في الدقيقة الواحدة ويمكن وضع مدفع رشاش في المقصورة الخلفية على حسب حاجة الدول. أشارت الدراسة إلى اقتناء الجزائر لطائرات نقل عسكرية مروحية من روسيا والصين وفرنسا وإيطاليا لتلبية حاجات الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية، وبررت الدراسة حاجة قوات الأمن الجزائرية للطائرات المروحية بالوضع الأمني المضطرب على حدود الجزائر وباتساع إقليم الجزائر، وصنفت الدراسة كلا من مصر والسعودية كأكبر أسواق الطائرات المروحية في العالم مع البرازيل والهند والصين والعراق وايران.  

أسامة سبع  

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