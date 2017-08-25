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سيتم فتح العديد من الملفات الخاصة بالقطاع

بن غبريت تترأس ندوة وطنية غدا تحضيرا للدخول المدرسي

  25 أوت 2017 - 20:23   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الوطني
بن غبريت تترأس ندوة وطنية غدا تحضيرا للدخول المدرسي

تترأس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات غدا بمقر الوزارة أين سيتم فتح العديد من الملفات للنقاش قبيل الدخول المدرسي، لا سيما تلك المتعلقة بالتأطير البيداغوجي والإداري وتحضير الهياكل المدرسية الجديدة التي ستدشن خلال الدخول المقبل، كما سيتم التركيز على ملف التضامن المدرسي ومتابعة عملية تسديد المنحة المدرسية على مستحقيها المقدرة قيمتها المالية بـ3 آلاف دينار، ومتابعة وضعية المطاعم المدرسية.  

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم ندوة وطنية لمديري التربية في إطار وضع اللمسات الأخيرة لتحضير الدخول المدرسي 2017/2018، وتتناول هذه الندوة الملفات الكبرى الخاصة بالدخول المدرسي، كما ستشهد تنظيم ورشات موضوعاتية تخوض في تفاصيل الملفات والتدقيق في الوضعيات، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث المناهج الدراسية ونشر التقييم البيداغوجي، من خلال إطلاق التقييم التشخيصي في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، الذي يسمح بالتكفل باحتياجات كل تلميذ، من خلال تدارك النقائص وتذليل الصعوبات التي يواجهها، عبر ممارسة المعالجة البيداغوجية التي ستطبق في جميع المواد التعليمية في كل المستويات، إضافة إلى توسيع الاختبارات الاستدراكية لتشمل جميع المستويات، بهدف منح فرصة ثانية لجميع التلاميذ لتحسين نتائجهم المدرسية ولتقليص نسب الإعادة والتسرب المدرسي، مع ضمان المتابعة البيداغوجية للتلاميذ الذين استفادوا من الاختبارات الاستدراكية خلال السنة الدراسية الموالية وتحليل نتائجهم المدرسية في الفصل الأول، لقياس مدى تقدمهم، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمواد الإيقاظ، وتدعيم التربية البدنية والعناية بالأعمال التطبيقية، وترقيتها في مرحلة التعليم الابتدائي، ناهيك عن توسيع فتح أقسام التعليم المكيف للتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو تأخرا مدرسيا. من جهة أخرى وفيما يتعلق بمجال تحسين ظروف التمدرس، أكدت الوزارة أنه سيتم العمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس المقدر بـ6 سنوات، ويعني ذلك خلال السنة الدراسية 2018/2017 الأطفال المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2011، مع ضمان حق التمدرس إلى غاية سن 16 سنة، مع ضبط توقعات أعداد التلاميذ حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية وكل مؤسسة، إلى جانب توزيع التأطير البيداغوجي والإداري بطريقة عادلة على كافة المؤسسات التعليمية في جميع المواد التعليمية، من خلال استغلال المناصب الشاغرة، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى العمل على تقليص نظام الدوامين في مرحلة التعليم الابتدائي بهدف القضاء عليه. وقامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مرفوقة بإطاراتها صباح يوم الأربعاء 23 أوت الجاري، بزيارة تفقدية لمركز تكوين الأساتذة، أين يتكون المترشحون الذين تم اختيارهم مؤخرا في مسابقة التوظيف جوان 2017 لمنصب أستاذ، والكائن بثانوية عميروش بسطاوالي بالجزائر غرب، حيث تفقدت خلالها ثلاث ورشات خاصة بالتعليم الثانوي والتعليم المتوسط. وركزت الوزيرة في تدخلاتها على نبل المهمة التي تنتظر هؤلاء الأساتذة وأعطتهم توجيهات تربوية ومهنية للتكفل بتلاميذهم. 

   نبيل شعبان 

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