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التعليمة استثنت طلبة الماجستير

وزارة التعليم العالي تنشر تفاصيل الالتحاق بالتكوين للحصول على الدكتوراه

  25 أوت 2017 - 20:25   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التعليم العالي تنشر تفاصيل الالتحاق بالتكوين للحصول على الدكتوراه

أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمة رقم 484 المتعلقة بكيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، وذلك في أربع مراحل، بداية بالتحضير والإعلان عن استقبال الملفات كمرحلة أولى، تليها مرحلة التسجيل ودراسة الملفات، لتأتي مرحلة التنظيم والمرحلة الكتابية ثم الإعلان عن النتائج، على عكس التعليمة السابقة التي كانت تنص على مرحلتين. 

 أعلن طلبة الدكتوراه علوم دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام مطلع شهر سبتمبر، بعد أن استنفذوا كل طرق المطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة دون أي شرط، كما هو معمول به خلال الفترة الحالية، كما دعوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم عن طريق إدماجهم بطريقة مباشرة، نظرا للمؤهلات والخبرة التي يتمتعون بها. وجددوا إعلانهم تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الواقع ببن عكنون، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة، حسبما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 98/254 بأن يكون عدد المناصب المفتوحة للدراسات العليا عن طريق مسابقة الماجستير، إضافة إلى إلغاء التخصص في مسابقات التوظيف، مع تخفيض عدد نقاط المقابلة من 4 إلى نقطة واحدة، لتمكين الجميع من الحصول على وظيفة تضمن لهم كرامة الحياة. وأشاروا في ذات السياق إلى تشكيل لجنة وطنية من مختلف الجامعات، من خلال اجتماع وطني مبرمج بعد أيام، تكون مشكلة من ممثل عن كل جامعة، للتطرق إلى عدة مطالب بقيت حبيسة الأدراج إلى هذه اللحظة، إضافة إلى رسم خطة مستقبلية وطنية موحدة للدفاع عن حقوقهم. يذكر أن طلبة دكتوراه علوم قد نظموا عدة وقفات احتجاجية أما جامعات الوطن وكذا وزارة التعليم العالي، للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة، لكن دون أن يستجاب لهذا المطلب رغم الوعود التي تلقوها من المسؤول الأول عن القطاع الطاهر حجار بالنظر في مطالبهم. 

 نادية حدار 

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