حسب مسؤولة بمديرية الصحة والسكان

توفير 500 مقعد بيداغوجي لاختصاص شبه- الطبي

تم تخصيص أزيد من 500 مقعد بيداغوجي للتكوين العالي في مختلف اختصاصات شبه الطبي بولاية الجزائر خلال الموسم التكويني الجديد 2017 / 2018 حسب مسؤولة بمديرية الصحة والسكان لذات الولاية.

أوضحت الدكتورة نباش نظيرة رئيسة مصلحة التكوين بمديرية الصحة لولاية الجزائر أنه تم تخصيص 522 مقعد بيداغوجي، موزعين على ثمانية تخصصات في التكوين شبه الطبي، من بينهم 350 مقعد في تخصص ممرض الصحة العمومية، و30 مقعدا في تخصص قابلات الصحة العمومية، و65 مقعدا في اختصاص مشغلي أجهزة التصوير الطبي. وأضافت المتحدثة أنه تم تخصيص 40 مقعدا بيداغوجيا في اختصاص مخبري الصحة العمومية، و14 مقعدا في اختصاص العلاج الطبيعي والفيزيائي، و12 مقعدا في اختصاص مساعد طبي، و6 مقاعد في اختصاص مساعد اجتماعي، فضلا عن 5 مقاعد في تخصص التطهير وحفظ الصحة. وتمنح فرصة الالتحاق في التكوين شبه الطبي لحاملي البكالوريا (دورة 2017) في شعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي (لفروع شبه الطبي والقابلات) وأيضا باقي التخصصات للحائزين على البكالوريا في شعب الآداب والفلسفة والآداب واللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية وتسيير واقتصاد بالنسبة للاختصاصات الطبية الاجتماعية. وأبرزت المتحدثة أنه سيتم انتقاء المترشحين بناء على معايير علمية ترتكز على الترتيب على أساس المعدل العام المتحصل عليه في البكالوريا وكذا المقاييس العلمية ذات الصلة المباشرة بالميدان الطبي، بغية تحسين مستوى الأداء للطاقم شبه الطبي بالمؤسسات العمومية سواء الاستشفائية أو الجوارية. وفي ذات الشأن، أشارت المتحدثة إلى أن التسجيلات التي انطلقت يوم 13 أوت ستستمر إلى غاية 26 سبتمبر المقبل كمرحلة نهائية للتسجيل، حيث سيتم توجيه الناجحين نحو مختلف مؤسسات التكوين في مجال شبه الطبي، وسيتابع الطلبة الفائزون تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لطواقم شبه الطبي وخمس سنوات للقابلات، وهي الفترات التكوينية التي ستتوج بشهادة تمنح لهم حق الممارسة في مختلف هياكل الصحة. وسيلتحق المتربصون بمقاعد الدراسة برسم الموسم التكويني الجديد بمؤسسات التكوين بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بحسين داي، بالإضافة إلى ثلاث ملحقات للتكوين شبه الطبي الموزعة على المؤسسات الاستشفائية الجامعية بكل من مصطفى باشا الجامعي ولمين دباغين بباب الوادي وإسعد حساني ببني مسوس. كما أشارت الدكتورة إلى أنه تم استحداث أقسام جديدة للتكوين في شتى تخصصات شبه الطبي على مستوى كل من مستشفى نفيسة حمود -بارني سابقا- ومستشفى الدويرة والمؤسسة الاستشفائية الجوارية العناصر بالقبة، من أجل تدعيم التكوين بتأطير من أساتذة مختصين. ويأتي فتح مناصب تكوين في مجال شبه الطبي في إطار تجسيد الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الرامية إلى التكفل بالنقص المسجل بالمؤسسات والهياكل الصحية في هذا الصنف من التأطير الطبي والاستجابة كذلك لحاجات هياكل الصحة التي توجد قيد الإنجاز.

م ن