الحكومة تقر بصعوبة الوضع الاقتصادي وتطمئن الجزائريين

الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي والمؤسساتي دون تمييز لتنمية الاقتصاد الوطني

طمأنت الحكومة الجزائريين بشأن حرصها على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من «أفسيو» وكذا اتحاد العمال بما يضمن تنمية ورقي الاقتصاد الجزائري مع تأكيد دعم المؤسسات الوطنية والأجنبية دون أي تمييز، ردا على تخوفات من زيادات جديدة على قانون المالية لـ2018، مع إعلان تأجيل اجتماع الثلاثية لأجل غير مسمى وورشات لإطارات وممثلي الشركاء للتعمق في الملفات المهمة.

أقر الوزير الأول أحمد أويحي أمس في أول تصريح صحفي عقب انعقاد أشغال اجتماع الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل مخاطبا الجزائريين بصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد وعزم الرئيس في تطبيق توجيهاته للاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني، مُلحا في ذات الشأن على ضرورة تجنّد الجميع والاتحاد من أجل رفع تحدي الأزمة المالية لتواصل الجزائر مسار التنمية الذي باشرته منذ عشريتين. وقد طمأن أويحيى الجزائريين بأن الحكومة ستبقى حريصة على سياسة الدعم الاجتماعي والتضامن الوطني ردا على تخوفات المواطنين، عبر مراجعة الدعم وتأزم الوضع أكثر في 2018، بما يضمن عدم إقرار أي زيادات مرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية المسقفة، وهو الأمر الذي يترجم استقرار القدرة الشرائية للمواطن البسيط السنة المقبلة، في انتظار تطبيق الحكومة لإجراءات مواصلة ترشيد النفقات مما يسمح بالحفاظ قدر الإمكان على العملة الصعبة في الخزينة العمومية مع استهلاك ضعيف لاحتياطي الصرف مقابل ما تنتجه مؤسساتنا الوطنية. أويحيى يؤكد ضرورة تقوية العلاقة بين الشركاء والحكومة لتنمية الاقتصاد قال الوزير الأول في ذات الصدد إن الحكومة تعمل دائما في إطار عقد يربطها بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والذي تم تجديده سنة 2014، مشددا على إعادة ربط الصلة بين الشركاء والحكومة، وهي الخطوة التي تعتبر جد مهمة حسب الوزير ذاته- لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اللقاء يندرج في سياق توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للشركاء لتجنيد وتضافر الجهود في سبيل خدمة البلاد والتعبئة في خدمة اقتصادها والتخفيف من عبء شح الموارد المالية للبلاد والعمل على تقليص فاتورة الواردات قدر المستطاع، بما يضمن انتقالا اقتصاديا ناجحا من الريع البترولي إلى الاعتماد تدريجيا على مداخيل ومصادر تمويلية من قطاعات بديلة للمحروقات، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة وكذا الخدمات. واعتبر أويحيى اللقاء فرصة لتبادل الآراء الأولية مع الشركاء والحكومة، بعدما اطلعت الحكومة على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد، قصد مواجهتها، مضيفا بقوله «كانت لنا فرصة لعرض نقاط عن رؤية الحكومة الأولية بما اصطلح عليها «التصور الأولي»، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد جراء انهيار أسعار النفط دوليا وعدم تسجيل أي تعاف يُذكر.

تأجيل اجتماع الثلاثية إلى موعد عير محدد وورشة إطارات للتعمق في الملفات

لم يستثنِ الوزير الأول في خطابه الذي وجه من خلاله عبارات الشكر والتقدير والتضامن للعمال والعاملات لأنهم طرف فعال في مسار الجزائر في كفاحها التحرري وفي مسار التنمية والبناء على حد قول أويحي- مضيفا قائلا «أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية»، مثمنا في الوقت ذات جهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية»، مؤكدا حرص الحكومة على مساندة ودعم نشاط جميع المؤسسات الاقتصادية الناشطة في البلاد دون أي تمييز، والتي بفضلها يقول الوزير الأول- يقوم الاقتصاد الوطني ويتم خلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق تقدم للبلاد عامة. وعن اجتماع الثلاثية المقبل، كشف المسؤول الأول عن الطاقم الحكومي في سياق متصل عن تأجيل اللقاء الرسمي نظرا لرزنامة أشغال الحكومة التي ستمر للبرلمان، وكذلك من أجل السماح للشركاء بالتحضير للقاء بجدية وللملفات التي تجب معالجتها ومناقشتها في اللقاء المقبل الذي لم يتم الإفصاح عن موعد ومكان عقده، ملفتا إلى أنه سيتم تنظيم ورشات لإطارات مختلف القطاعات وممثلي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للتعمق في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

مريم سلماوي