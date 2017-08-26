1.45 مليون سائح جزائري دخل تونس منذ بداية العام

بلغ عدد السواح الجزائريين الذين زاروا تونس منذ بداية العام إلى غاية 20 أوت الجاري، 1.45 مليون زائر، بزيادة قدرت بـ59.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وفقا لإحصائيات نشرها الموقع الإخباري التونسي “موزاييك”.

أضاف نفس المصدر أن عدد الجزائريين الذين اجتازوا الحدود باتجاه تونس خلال شهر جويلية بلغ 312 ألف زائر، بزيادة قدرت بـ 60.7 بالمئة، مقارنة بعام 2016، ومنذ الفاتح أوت إلى غاية العشرين من نفس الشهر دخل تونس 380 ألف جزائري إلى تونس.

وكانت أكبر حركة للسواح الجزائريين عبر المعبر الحدودي أم الطبول بولاية الطارف، الذي يجتاز منه يوميا 7 آلاف سيارة و 25 ألف شخص في كلا الاتجاهين، وفي الفترة من 1 جوان إلى 2 أوت، سجل نفس المعبر الحدودى عبور 950 ألف شخص و420 الف سيارة فى كلا الاتجاهين.