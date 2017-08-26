غول: "تأجيل الثللاثية قرار حكيم والحكومة ستحسم الملفات الثقيلة"

قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، اليوم السبت، إنّ قرار إرجاء لقاء الثلاثية المقبل، أتى ليمكّن الحكومة من حسم ما سماها “الملفات الثقيلة”، وقال غول إنّ تأجيل قمة 23 سبتمبر الداخل، سيسهم في إنضاج الحكومة للملفات، والتقارب الكلي بين الشركاء.

برسم لقاء المكاتب الولائية لحزب تاج بالعاصمة، وصف غول تأجيل الثلاثية بــ “القرار الصائب”، مبرزا أنّ هناك ملفات ثقيلة تستحق الوقت الكافي لدراستها على غرار قانون المالية لسنة 2018.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنّ الوضع الإقتصادي والمالي بالجزائر صعب وحرج، ويحتاج إلى تجميع وتظافر القوى والفاعلين من أجل الخروج من الأزمة على المدى المتوسط.