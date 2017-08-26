الحملة الانتخابية للمحليات تنطلق في 29 أكتوبر

28 يوما أمام الأحزاب لإيداع قوائم الترشيحات

أسال التاريخ الذي حدّده رئيس الجمهورية للانتخابات المحلية العرق البارد للأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في هذا الاستحقاق، بعدما وجدت أنفسها غير مهيّأة بسبب تأخرها في إعداد قوائم الترشيحات، حيث لم يتبقّ أمامها سوى أقلّ من شهر، مما سيدخلها في دوّامة جمع التوقيعات أو التحالفات التي قد لا تخدمها مستقبلا.

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة، أمس السبت، للتوجه بتاريخ 23 نوفمبر المقبل إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، على أن تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من تاريخ 30 أوت الجاري إلى غاية الأربعاء 13 سبتمبر الداخل، لتكون الحملة الانتخابية بداية من الأحد 29 أكتوبر إلى غاية السبت 19 نوفمبر. ونصّ المرسوم التنفيذي الذي تضمّن استدعاء الهيئة الناخبة، على أنّ الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية سوف ينطلق بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ30 أوت إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر. وستكون عملية مراجعة القوائم تحت إشراف لجنة إدارية انتخابية على مستوى كل بلديات الوطن الـ 1541، وتتكون اللجنة من قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى ناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة والأمين العام للبلدية. وتتميّز المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في هذه الانتخابات مثلما جرى في تشريعيات ماي الماضي، بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلافا للمواعيد السابقة، حيث ستسمح تكنولوجيات أدخلت على الإدارة بتحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية، تفاديا للتسجيل المزدوج، وتسهيلا لعملية الشطب .ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات إعادة الإسكان التي تمت في عدة مناطق من الوطن. وتحصي القوائم الانتخابية وفقا للأرقام الأخيرة التي قدمتها وزارة الداخلية بمناسبة التشريعيات في ماي الماضي 23276550 ناخب، وقد جرى خلال عملية المراجعة الاستثنائية الخاصة بتلك الانتخابات إسقاط أزيد من742 ألف ناخب، من بينهم 287239 متوفى و436523 مزدوج التسجيل. وتواجه الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إشكالية عويصة، تتمثل في ضيق الوقت أمام إعداد قوائم ترشيحاتها التي يفترض أن تنتهي قبل تاريخ 23 سبتمبر المقبل، ولم تتبقّ لها سوى بضعة أسابيع لاستكمال هذه العملية المعقّدة جدّا، لاسيما بوجود النسب المئوية الإقصائية التي ستجعل عدة أحزاب تجد أنفسها أمام حتمية جمع التوقيعات التي تستغرق وقتا طويلا أو التحالف ليسمح لها بالمشاركة، وهي العملية التي تبدو معقّدة بفعل الظروف التي تُجرى فيها الانتخابات، وتزامنها مع مناسبة عيد الأضحى التي ستقتطع قرابة أسبوع من الوقت. بالمقابل، يتمثّل أكبر تحدٍّ للسلطات العمومية في كيفية إقناع المواطنين بالتوجّه نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ولو كانت هذه الإشكالية أقلّ طرحا في المحليات مقارنة بالتشريعيات، لأنّ المواطن يرى في أعضاء المجالس البلدية أكثر تمثيلا له من أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

حكيمة ذهبي