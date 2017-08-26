يهدف إلى تجميد قانون عدم استغلال المغرب لثروات الصحراويين

أمينتو حيدار تندد بموقف فرنسا وإسبانيا المتحايل على المحكمة الأوروبية

نددت الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار بمحاولة كل من فرنسا وإسبانيا التحايل على محكمة الاتحاد الأوروبي، بتجميد قانون عدم استغلال المغرب لثروات الصحراويين من أجل نهبها والاستفادة منها، وأعلنت في ذات السياق تضامنها مع حراك الريف، متمنية أن يغير الشعب المغربي موقفه من الصحراويين من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

استنكرت الناشطة الحقوقية الصحراوية خلال الندوة التي عقدتها بمقر السفارة أمس، الانتهاكات التي يمارسها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث تستعمل مختلف أنواع التعذيب وآخرها آلات الصعق الكهربائي، إضافة إلى الاعتقال التعسفي دون أي سبب، فضلا عن المحاكمات الصورية التي أجريت مؤخرا ضد سجناء «أكديم إيزيك»، ومن بينها ثلاثة أحكام مؤبدة، مشيرة إلى وصول عدد المظاهرات التي نظمت مؤخرا إلى 2025، ووصل عدد الضحايا فيها إلى 280 ضحية، وكلها تطالب بالحرية والتوقف عن استنزاف خيرات الصحراويين إضافة إلى المطالبة بالشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكشفت عن وصول عدد المعتقلين السياسيين إلى 700، وأنهم يقبعون إلى حد اللحظة في السجون المغربية. كما نددت في ذات السياق بمحاولة كل من فرنسا وإسبانيا تجميد قانون محكمة الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بعدم استغلال المغرب لثروات الشعب الصحراوي التي تبقى من حق الصحراويين، مؤكدة أن فرنسا في كل مرة تقف إلى جانب المغرب، خدمةً لمصالحها في المنطقة. وطالبت الناشطة الحقوقية، الأمم المتحدة بوضع آليات لمراقبة الانتهاكات الممارسة في الأقاليم المحتلة، مشيرة إلى أن بعثة المينورسو لم تقم بالواجب المنوط بها، واكتفت بدور المتفرج من بعيد، ولم تستطع حماية الصحراويين حتى أنه لم يعرف مكان وجودها. أما فيما يتعلق بتوجه بعض الأطراف خلال الفترة الأخيرة نحو تبني العمل المسلح من أجل استرجاع أراضيهم المحتلة، أكدت المتحدثة أن هذا الموقف قد أملته الظروف الراهنة، حيث أصبح الشباب لا يؤمن لا بالمفاوضات ولا بالأسلوب السياسي المتبع منذ سنوات، مشيرة إلى عدم تفضيلها لأسلوب العمل المسلح. وجددت ذات المتحدثة تضامنها مع حراك الريف بمنطقة الحسيمة بالمغرب، مع الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للانتهاكات والخروقات التي مارسها المخزن في حقهم، منددة بالانتهاكات والاعتقالات التي تعرض لها المحتجون، كما تمنت أن يعمل حراك الريف على تحريك المواطنين المغربيين لتغيير موقفهم الرسمي لصالح الشعب الصحراوي، حيث نطمح لأن نعيش في ظل حسن الجوار، تضيف ذات المتحدثة. وعرجت بالمناسبة إلى مسيرتها النضالية من أجل نيل الصحراويين حقوقهم، حيث تعرضت في عديد المرات للسجن وكذا النفي والتعذيب.

نادية حدار