قال إن المفاجأة تتمثل في استدعاء الهيئة الناخبة

ولد عباس يجزم أن بلخادم لن يُعيّن في أي منصب في الرئاسة

جزم الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس أنّ رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم لن يعود مجدّدا في أيّ منصب في رئاسة الجمهورية، بعدما رُوّجت معلومات بخصوص خلافة بلخادم لأحمد أويحيى على رأس ديوان رئاسة الجمهورية.

قال ولد عباس في تصريح نقله الموقع الإلكتروني «كلّ شيء عن الجزائر» أمس السبت: «لديّ معلومات من مصادر مؤكّدة أن بلخادم لن يتولى مطلقا أيّ منصب في رئاسة الجمهورية»، وتابع الأمين العام للأفلان يقول: «هذا الطرح مستبعد تماما». ويجري الترويج لعودة بلخادم منذ قرابة شهر، حيث يقود موالون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات ترويجية للرئيس السابق للحكومة، بالمقابل أعلن ولد عباس لمناضلي الحزب في لقاء جمعه بهم الجمعة في زرالدة أنّ مفاجأة تنتظرهم يوم أمس السبت، لكنّ ولد عباس أوضح في تصريحاته وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني ذاته أنّ المفاجأة تتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية لتاريخ 23 نوفمبر المقبل تحسبا للانتخابات المحلية. وتناقلت مصادر إعلامية نهار أمس، معلومات متقاربة بخصوص الاسم الذي سيتمّ تعيينه لإدارة ديوان رئاسة الجمهورية، ورجّحت أن يرتبط الاسم الذي يختاره الرئيس بوتفليقة بمحيطه السابق، ووقعت التسمية على عبد العزيز بلخادم. في السياق ذاته، حاولت «المحور اليومي» لمرات عديدة الاتصال برئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، قصد تقديم توضيحات بخصوص ما يشاع حول تعيينه في منصب مهمّ، إلا أنّ كلّ المحاولات باءت بالفشل.

حكيمة ذهبي