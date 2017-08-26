البروفيسور والخبير الدولي في التصوف محمد بن بريكة لـ «المحور اليومي»:

«الكركرية طريقة جزائرية الأصل وهي امتداد للعلوية»

بعد الضجة التي أثارتها ما سمي بالطريقة «الكركرية « في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، وخروج أتباعها إلى العلن في ولاية مستغانم بلباس وطقوس جذبت اهتمام الرأي العام الوطني، عاد بنا الأكاديمي والخبير الدولي في التصوف محمد بن بريكة في حوار لـ «المحور اليومي»، إلى أصل هذه الطريقة وامتداداتها في الجزائر عكس ما تم الترويج بخصوصها، وخاض في تفاصيل ما يطلق عليها بالطريقة العلوية التي اعتبرها أصل فروع الطرق الصوفية المنتشرة في الجزائر، ويفصل أيضا في كيفية الاستفادة من الطرق الصوفية اقتصاديا ودبلوماسيا.

هل يمكن أن تعود بنا إلى أصل الطريقة الكركرية التي أثارت جدلا في الجزائر مؤخرا؟

الأصح هو الطريقة الكركرية العلوية، وهي جزائرية الأصل عكس ما تم الترويج له بخصوص قدومها من المغرب، والدليل أن «شيخها» محمد فوزي الكركري هو تلميذ حسن الكركري الذي هو تلميذ طاهر الكركري الذي يعد أيضا تلميذا للشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، علما أنها ظهرت بالمغرب في عام 2007 فقط، وتعتبر فرعا عن الطريقة العلوية الجزائرية الأصل. وماذا عن المدعو بلقاسم بناني الذي صُور على أنه زعيم للطريقة بالجزائر؟ هذا غير صحيح المدعو بلقاسم بناني ما هو إلا مجرد منتسب مقيم بمدينة مستغانم ويزوره أتباع الطريقة الكركرية القليلون في الجزائر، علما أن التصوف ليس له زعيم في الجزائر.

ما هي أهم فروع الطريقة العلوية التي قلت إنها الأصل في الجزائر؟

من بين فروع الطريقة العلوية «البوديلمية» العلوية التي يوجد شيخها في مدينة خميس الخشنة بولاية بومرداس، إضافة إلى «الشاغورية» والتي توجد أيضا في لبنان وسوريا وأستراليا وأمريكيا وبالخالدية» أو فرع الشيخ خالد بن تونس الذي أخذها عن أبيه، وهو تلميذ الشيخ المستغانمي، وتنتشر في فرنسا وأوروبا والمغرب.

في رأيكم من يقف وزراء الحملة إن صح القول ضد التصوف؟

في تقديري الحملة التي تتعرض لها الطرق الصوفية، أولا من المدرسة الوهابية التي تتميز باللغو في الدين وثانيا من طرف الجهال وأشباه المثقفين، وفي الأخير تتمثل في الأطراف المستفيدة من تمزيق الأوطان وتهديد وحدة البلاد الإسلامية، والتي من بين إنجازاتها الخراب العربي، علما أن التصوف ثابت الأركان ومن يريد أن يستهدف الزوايا يحاول أن يضرب أبناء الوطن.

كيف تردون على اتهامكم بعبادة الأضرحة؟

هذا غير صحيح فنحن لا نعبد الأضرحة وأولياء الله، فلا يوجد مسلم يعتقد بأن مع الله شريك ومحبتنا لأولياء الله أمرنا بها الله والدليل ما يقوله كل مسلم في التشهد عن هؤلاء.

كيف يمكن للجزائر أن تستغل الزوايا والطرق الصوفية لتشكيل لوبي في إفريقيا؟

أولا أنا ضد استعمال كلمة «لوبي» التي تعني «جماعة ضغط»، والطرق الصوفية لا تسمى جماعة ضاغطة، غير أنه على الجزائر أن تتعامل مع التصوف على ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بالسياحة الدينية، حيث إن فتح هذا المجال سيتدفق بسببه آلاف السياح على أرض الوطن للتعرف على الميراث الروحي، في إشارة من المتحدث إلى العديد من الزوايا أو الطرق جزائرية الأصل التي يريد منتسبوها من الوطن العربي وإفريقيا زيارتها، أما المستوى الثاني، فيكمن في الاستعانة بها من الجانب الدبلوماسي ونشر الوعي بما يخدم مصلحة الجزائر، وأخيرا تخصيص حيز معتبر للطرق الصوفية في المجال الثقافي والتربوي حتى تتمكن من التبشير بمعانيها.

بالعودة إلى التصوف، كيف وصل هذا الأخير إلى الجزائر؟

الجزائر بلد مسلم بالفطرة وأصل الإسلام فيها جاء بعد قدوم الفاتحين إلى شمال إفريقيا، وقام أبناؤها بتصديره إلى الخارج وفتحوا على سبيل المثال الأندلس، وأدى هذا التشبع والفطرة بالدين الإسلامي إلى قربهم من التصوف الذي هو علم التزكية ومقام الإحسان من الدين، وأعتبر أن التصوف هو حالة قلبية مع الله وهي صورة الجزائريين جميعا، وعليه ظهرت بعد ذلك الطرق الصوفية، التي جاء بها أبو مدين البجائي التلمساني الذي أخذها من عند عبد القادر الجيلالي في الحج، وبالضبط بمكة المكرمة.

لماذا يقال إن عبد القادر الجيلالي جزائري؟

هذا غير صحيح إطلاقا، فعبد القادر الجيلالي عراقي الأصل، ويقال له «كيلان» أو جيلان» نسبة لإقامته في منطقة مشتركة بين الفرس والعراقيين آنذاك.

إذن هنا بدأ تأثّر شمال إفريقيا والمغرب الإسلامي بالطرق الصوفية؟

نعم منذ ذلك الوقت أثرت الطرق الصوفية في شمال إفريقيا وتفرعت إلى مناهج تربوية عديدة حصل فيها تجديد نتجت عنه فروع اعتنقها الجزائريون، وفي عام 1924 بعد سقوط الخلافة العثمانية ظهرت الطريقة التيجانية الجزائرية الأصل، وبالضبط في عين ماضي بالأغواط.

أخيرا ما رأيكم في الطريقة الأحمدية؟

أشير إلى أنه لا وجود لطريقة إسمها الأحمدية، بل فرقة الأحمدية القاديانية وهي خارجة عن الدين لأنها تعتقد بأن هناك رسول بعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

حاوره: زين الدين زديغة