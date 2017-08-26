الوظيف العمومي وافق على مطالب وزارة التربية

هذه تفاصيل الرخص الاستثنائية لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة

منحت المديرية العامة للوظيفة العمومية جملة من التراخيص الاستثنائية لوزارة التربية الوطنية، على غرار تلك الممنوحة العام الماضي، حيث وافقت على توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية إلى حالات الترقية بالنسبة إلى رتب التعليم، كما حددت مهلة استغلالها إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2018 ما لم تنظم مسابقة توظيف قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى توسيع آجال الاستدعاءات إلى 04 أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط المحلية و06 أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الجهوية و10 أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الوطنية.

مكنت المديرية العامة للوظيفة العمومية الوزارة، من استغلال قوائم الاحتياط على المستويات الثلاثة المحلي الجهوي والوطني، موضحة أن صلاحية القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقات التوظيف تنتهي تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص الطبي المهني للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية أي قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018، ما لم تنظم مسابقة توظيف قبل هذا التاريخ، وتخص هذا الإجراء المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية للرتبة نفسها ومادة التدريس الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 حسب درجة الاستحقاق دون الحصول على علامة إقصائية مع إعطاء أولوية اللجوء إلى القوائم الاحتياطية المحلية ثم الجهوية ثم الوطنية، كما وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية على توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية إلى حالات الترقية بالنسبة لرتب التعليم، والإحالة على الاستيداع، والانتداب والعطلة المرضية طويلة الأمد، إضافة إلى الحالات الأخرى كالإحالة على التقاعد والنقل والإحالة على وضعية الخدمة الوطنية والتسريح والعزل والاستقالة والوفاة، وبالنسبة لاستغلال القوائم الاحتياطية خلال عمليات الترقية أوضحت الوظيفة العمومية أنه لا يمكن أن يتم إلا في حالات الترقية من رتب التعليم إلى رتب التأطير أو التفتيش. فيما يخص كيفية استدعاء المترشحين في القوائم الاحتياطية وآجال التحاقهم بمناصب عملهم، أشارت المديرية في هذا الصدد إلى أنه لضمان حقوق المترشحين الناجحين في المسابقات التوظيف، فإنه يتعين استدعاؤهم حسب ترتيب استحقاقهم أولا عن طريق البريد المضمون مع وصل الاستلام، ثم البرقية ثم الوسائل الأخرى المتمثلة في البريد الإلكتروني الخاص، أو الهاتف النقال، أو الرسائل القصيرة «أس أم أس»، مع ضرورة التوسيع في الآجال لتمكين المعنيين من استلام الاستدعاء، باعتماد أجل أربعة أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط المحلية ستة أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الجهوية وعشرة أيام بالنسبة لقوائم الاحتياط الوطنية.

نبيل شعبان