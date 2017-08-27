طلائع الحريات سيشارك في الانتخابات المحلية

أعلن حزب طلائع الحريات مساء السبت عن قراره بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة ل23 نوفمبر المقبل حسب ما علم لدى الحزب.

و تم الإعلان عن هذا القرار بمناسبة الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب. و ستكون الانتخابات المحلية المقبلة أول استحقاق يشارك فيها طلائع الحريات منذ اعتماده في سبتمبر 2015.

و في تصريح لواج أفاد المكلف بالإعلام و الاتصال على مستوى الحزب فيصل حيرد بان عدد المصوتين لصالح المشاركة في المحليات المقبلة قد بلغ 134 عضو فيما بلغ عدد المصوتين بلا 109 و عدد الممتنعين عن التصويت 2 .