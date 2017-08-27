هيئة مراقبة الانتخابات تجتمع غدا الاثنين

تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية غدا الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.

كما سيتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.

إلى ذلك ستجري الانتخابات المحلية "المجالس الشعبية البلدية و الولائية" التي وقع بشأنها الرئيس بوتفليقة أمس السبت المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017.