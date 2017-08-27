حنون تدعو إلى تقديم الضمانات

دعت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, السلطات العمومية إلى تقديم "الضمانات الكافية" فيما يتعلق بشفافية الانتخابات المحلية الذي ستجرى يوم 23 نوفمبر القادم.

وقالت حنون لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب, أن السلطات العمومية "مطالبة بتقديم الضمانات الكافية فيما يتعلق بشفافية الانتخابات المحلية القادمة".

وأبرزت حنون أهمية هذا الموعد بالنسبة لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر, مبدية أسفها في نفس الوقت لوجود بلديات "تعاني من سياسة التقشف ومن توقف المشاريع".

وأشارت الى وجود "أزيد من 1.000 بلدية تعاني من الضائقة المالية", منبهة الى أنه "إذا بقي المنتخبون عديمي الوسائل المالية والصلاحيات, فمعناه تدمير الديمقراطية في البلدية".

من جهة أخرى, دعت السيدة حنون الحكومة الى "مواصلة سياسة الاستثمارات العمومية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من أجل مواجهة الأزمة والعمل على استرجاع الأموال العمومية المنهوبة", مؤكدة أن "أخلقة النشاط الاقتصادي والممارسة السياسة الجيدة كلها عوامل تساهم في ضمان الاستقرار والسكينة في البلاد".

كما شددت على ضرورة "سحب قانون العمل وقانون الصحة وتحرير سياسة التشغيل لمحاربة البطالة".